蘇澳元旦升旗 免費早餐再分送1500頂紀念帽洗衣粉毛巾

宜蘭縣蘇澳鎮公所與代表會今天宣布，明年109年1月1日上午7點，在鎮公所前廣場首度擴大辦理元旦升旗及健行。

活動當天將分送1500頂活動限定運動紀念帽、洗衣粉、毛巾、礦泉水，還可免費享用仔魚平安粥豐盛早餐。

鎮長李明哲、代表會主席歐進義今天說明活動內容，並邀請民眾在109年的第一天早晨，參加升旗典禮及活力健行，以滿滿朝氣迎接新年第一天。

歐進義表示，元旦升旗活動由蘇澳鎮公所、蘇澳鎮民代表會主辦，蘇澳鎮體育會承辦，明年2020歲次庚子鼠年，特別以「2020愛您愛您•曙曙生豐」為活動主軸，象徵新的一年，迎曙光慶豐年。

李明哲指出，今年對於蘇澳鎮民來說，是難忘的一年，10月1日南方澳跨港大橋橋體坍塌意外造成嚴重傷亡，同時也衝擊著蘇澳的觀光命脈與商業發展，但蘇澳是充滿活力、韌性的城市，明年2020在鎮公所廣場前擴大舉行元旦升旗典禮，目的是鼓勵鄉親揮別過去，迎著曙光迎向希望，不分色彩，大家攜手齊心打拚，化危機為轉機，也期待2020是個豐收滿滿的一年。

蘇澳鎮公所指出，蘇澳元旦升旗參加禮豐富，有升旗活動限定的運動紀念帽乙頂、洗衣粉、毛巾及礦泉水各1份，限量1500份，元旦當天早上6點起於公所廣場入口開始發放，發完為止。