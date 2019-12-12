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蘭陽、漢陽編修「憨子弟」 宜蘭傳藝連4天演8場

2019-12-12 11:54聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

台灣唯一公立歌仔戲團「蘭陽戲劇團」，與北管泰斗「漢陽北管劇團」首度修編製作《憨子弟》，結合歌仔戲及北管戲曲，後天（12月14日）起到17日，在宜蘭傳藝園區蔣渭水演廳演出4天8場。

傳藝中心表示，這項創意聯演，是延伸年度大展「憨子弟・瘋亂彈－臺灣北管藝術大展」，而推出「傳統藝術文物轉譯故事及應用企劃計畫」，邀請當代青年劇作家邱佳玉編寫北管戲曲故事腳本，再以此腳本為主軸，由宜蘭這兩大重要戲曲團隊演出。

傳藝中心指出，所謂「子弟」是指業餘參與北管社團活動的人，因為對社團事務極度投入並懷有高度熱忱，往往不計金錢與時間，故被戲稱為「憨子弟」，從中可見他們對北管的執著與一往情深。

《憨子弟》故事講述高中生家麟到傳藝中心校外教學，不料竟穿越時空，來到民國43年的北管戲班「平蘭社」，當時，福祿派的平蘭社以及西皮派的悠樂堂正為了一較高下而爭得不可開交，家麟該如何排解，並且全身而退？

全劇內容包含北管歷史流派、出陣拚場文化、戲曲教學傳承等，結合「戲中戲」的呈現及時下流行穿越時空的故事情節、當代潮流音樂特色，以及傳統歌仔戲與北管戲曲藝術，透過淺顯易懂的方式，緊湊趣味的節奏，將傳統北管藝術較嚴肅艱澀的歷史文化表現得更平易近人。

傳藝中心表示，《憨子弟》演出場次分別是14日、15日下午1點30分、３點30分，16日、17日上午11點30分、下午３點，自由入座，坐滿為止。

台灣唯一公立歌仔戲團「蘭陽戲劇團」，與北管泰斗「漢陽北管劇團」首度修編製作《憨子...
台灣唯一公立歌仔戲團「蘭陽戲劇團」，與北管泰斗「漢陽北管劇團」首度修編製作《憨子弟》，結合歌仔戲及北管戲曲，後天（12月14日）起到17日，在宜蘭傳藝園區蔣渭水演廳演出４天８場。圖／國立傳藝中心提供
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歌仔戲宜蘭傳藝中心

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