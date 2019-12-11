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相隔39分鐘宜蘭又來震 消防局：無災情傳出

2019-12-11 22:39聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭今晚9點23分地震，10點2分再震，最大震度4級，消防局指出，無災情傳出。

地震

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