親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

媒體民調「棄黃保傅」贏11％ 傅崐萁：為花蓮背水一戰

2019-12-11 22:12聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

傅崐萁今天指出，若泛藍持續分裂，恐會讓綠營得利。圖／立委參選人傅崐萁競選總部提供
傅崐萁今天指出，若泛藍持續分裂，恐會讓綠營得利。圖／立委參選人傅崐萁競選總部提供
分享
今天有媒體公布民調，顯示無黨籍立委參選人傅崐萁有29.6％的支持度，民進黨現任立委蕭美琴則以27.8％的支持度居次，國民黨立委參選人黃啟嘉16.8％第三名；若「棄黃保傅」，傅崐萁民調大贏蕭美琴11％。傅崐萁表示，一直以來想回復國民黨籍，卻總是被吳敦義「卡傅」，現在泛藍分裂讓綠營漁翁得利，會繼續一本初衷參選到底。

該民調指出，若「棄黃保傅」，傅崐萁的支持度提升為42.5％，大勝蕭美琴支持度31.4％，雙方差距為11.1％，黃啟嘉支持度則僅剩5.2％。針對該民調結果，蕭美琴競選總部表示「平常心看待」；截至目前仍未取得黃啟嘉本人回應。

傅崐萁表示，在5月底國民黨中常委針對花蓮選區立委人選開會，決議事項指出，為爭取本黨當選席次最大化，未來如有具勝選實力之黨員爭取報准參選時，將依選情需要評估後再報請中常會核准參選。當時一直等待恢復國民黨籍參選立委，卻苦等到11月都沒有消息，不得已只好披掛上陣。

傅崐萁指出，若國民黨初選前就恢復黨籍或是徵召自己，絕對不會造成今天三腳督的局面；更強調「我參選立委有正當性」傅崐萁說，前一陣子許多鄉鎮市長、地方人士連署，要自己出來選立委，且自己本身在立法院人脈廣，應該要守住東線，實現打通國道六號及建設環島高速路網政見。

由於地方謠傳傅崐萁叫黃啟嘉參選，傅說，自己根本沒有叫黃啟嘉出來競選，是國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏請黃參選，直到11月20日自己要登記參選的前一天，鄒永宏跟黃啟嘉協調退選，但黃仍參選到底，造成如今泛藍分裂局面。

傅崐萁表示，在5月底國民黨中常委針對花蓮選區立委人選開會，要選出最有勝選實力的人...
傅崐萁表示，在5月底國民黨中常委針對花蓮選區立委人選開會，要選出最有勝選實力的人選。圖／立委參選人傅崐萁競選總部提供
分享
前總統馬英九（左）今天出席國民黨立委參選人黃啟嘉競選總部成立大會，表示只有黃才是...
前總統馬英九（左）今天出席國民黨立委參選人黃啟嘉競選總部成立大會，表示只有黃才是正藍軍。記者王思慧／攝影
分享
民進黨立委參選人蕭美琴近日不停拜票、辦座談會，向選民報告4年政績。圖／立委參選人...
民進黨立委參選人蕭美琴近日不停拜票、辦座談會，向選民報告4年政績。圖／立委參選人蕭美琴提供
分享

【相關閱讀】


‧ 選戰倒數！3組人馬政見、背景超級比一比
‧ 網路聲量高=當選率高？總統候選人殘酷人氣大對決
‧ 他擠下高嘉瑜拿下冠軍！呼聲最高的「新秀立委」排行來了
‧ 立委激戰選區多！412人角逐72席次 完整名單一次看

傅崐萁黃啟嘉2020選舉2020選舉花蓮縣立委

延伸閱讀

馬英九力挺黃啟嘉 表明花蓮只有國民黨提名的正...

搶青年票 花蓮3立委選將端牛肉

傅崐萁提四大青年政策 黃啟嘉倡教育資源均衡分...

花蓮立委三腳督 蕭美琴傅崐萁黃啟嘉分搶客家、...

相關新聞

相隔39分鐘宜蘭又來震 消防局：無災情傳出

2019-12-11 22:39

基隆中興國小校舍改建 新建停車場120個汽車位嘉惠周遭

2019-12-11 18:47

巷弄咖啡店創辦全國咖啡大賽叫好又叫座 周六日免費試喝

2019-12-11 16:26

馬英九力挺黃啟嘉 表明花蓮只有國民黨提名的正藍軍

2019-12-11 16:24

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

避漲價又可搶優惠 蘇澳漁會海鮮年貨開放限量訂購

2019-12-11 13:25

元旦花蓮戰機迎曙光 首度移師太平洋公園

2019-12-11 12:52

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

暖暖前晚大停電 台電：電纜故障

2019-12-11 00:10

壁葬 花蓮吉安擬建納骨牆

2019-12-10 23:45

車拋錨太平山 投訴拖吊費三級跳

2019-12-10 23:44

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23
看更多

熱門文章

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

2019-12-11 18:02

枋寮樂樂養雞場縣府廢照 業者不服枋寮人放鞭炮慶祝

2019-12-11 17:47

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

屏縣議員潘淑真當選無效確定 依序洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

2019-12-11 21:32

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

太離譜！剛鋪柏油就破損 彰化市長命南平街刨除重鋪

2019-12-11 16:35

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

八德轉運站土地租金被刪「無地蓋」 興建計畫生變

2019-12-11 18:27

扳倒飄臭養雞場 枋寮人：不信公平正義喚不回

2019-12-11 18:22

慘死街頭毛小孩不再成垃圾 竹市尊重生命人道處理遺體

2019-12-11 18:45

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

聖誕紅花節 桃園山城小旅行

2019-12-10 23:57

扯！上合歡山追雪垃圾隨手扔 網友狠酸：拋棄同伴

2019-12-11 15:30

桃市109年度總預算創新高 二三讀被刪14億元

2019-12-11 16:19

「三環六線」八里輕軌可行性研究 交通部今審查通過

2019-12-11 18:16

高雄創下11月全月沒有紅害日紀錄 環團：很不實際、超現實

2019-12-11 21:34

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

機場旁噪音強烈受不了 桃市府調整補償4492戶受惠

2019-12-11 14:49

馬英九力挺黃啟嘉 表明花蓮只有國民黨提名的正藍軍

2019-12-11 16:24

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

賴氏節孝坊重回三角公園？ 文資委員：一動不如一靜

2019-12-11 17:22

雙北1280月票補助恐增 北市議員：應重新檢討分擔比例

2019-12-11 17:36

1280月票超出由新北市補？ 新北：協議超出由業者承擔

2019-12-11 19:32

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

歡慶竹科39周年 竹科X基地2021年將興建軟體大樓

2019-12-11 12:40

童仲彥組「金色力量黨」 網酸：反著唸很勸世

2019-12-11 23:03

金門冬季限定 在地新鮮紫菜明天上市

2019-12-11 16:46

台南市立殯儀館丁級禮廳整修啟用 盼減少治喪負擔

2019-12-11 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top