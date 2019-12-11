媒體民調「棄黃保傅」贏11％ 傅崐萁：為花蓮背水一戰
今天有媒體公布民調，顯示無黨籍立委參選人傅崐萁有29.6％的支持度，民進黨現任立委蕭美琴則以27.8％的支持度居次，國民黨立委參選人黃啟嘉16.8％第三名；若「棄黃保傅」，傅崐萁民調大贏蕭美琴11％。傅崐萁表示，一直以來想回復國民黨籍，卻總是被吳敦義「卡傅」，現在泛藍分裂讓綠營漁翁得利，會繼續一本初衷參選到底。
該民調指出，若「棄黃保傅」，傅崐萁的支持度提升為42.5％，大勝蕭美琴支持度31.4％，雙方差距為11.1％，黃啟嘉支持度則僅剩5.2％。針對該民調結果，蕭美琴競選總部表示「平常心看待」；截至目前仍未取得黃啟嘉本人回應。
傅崐萁表示，在5月底國民黨中常委針對花蓮選區立委人選開會，決議事項指出，為爭取本黨當選席次最大化，未來如有具勝選實力之黨員爭取報准參選時，將依選情需要評估後再報請中常會核准參選。當時一直等待恢復國民黨籍參選立委，卻苦等到11月都沒有消息，不得已只好披掛上陣。
傅崐萁指出，若國民黨初選前就恢復黨籍或是徵召自己，絕對不會造成今天三腳督的局面；更強調「我參選立委有正當性」傅崐萁說，前一陣子許多鄉鎮市長、地方人士連署，要自己出來選立委，且自己本身在立法院人脈廣，應該要守住東線，實現打通國道六號及建設環島高速路網政見。
由於地方謠傳傅崐萁叫黃啟嘉參選，傅說，自己根本沒有叫黃啟嘉出來競選，是國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏請黃參選，直到11月20日自己要登記參選的前一天，鄒永宏跟黃啟嘉協調退選，但黃仍參選到底，造成如今泛藍分裂局面。
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