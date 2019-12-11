基隆中興國小校舍改建 新建停車場120個汽車位嘉惠周遭

創立於民國50年的中興國小，在今年6月中舉行「老舊校舍改建暨停車場興建工程」動土開工，市長林右昌今天視察工程進及暫時安置教室教學情形，配合校舍改建，合併進行停車場新建，整體工程預計110年度完工。新建停車場規劃120個汽車停車位、95個機車停車格，可舒緩市區周邊車流，學校教職員及校區周邊居民亦可獲相關保障福利。

林右昌指出，據簡報工程進度微幅落後但順利，應可在3個月後正常，希望後年寒假能提前完工。校方和教育處、家長充分合作，安置教室教學空間較舊校舍更舒適，他對師長予以肯定，預計辛苦再1年多的時間，中興國小就有嶄新校舍、操場、停車場及開放空間可運用。

林右昌說，中興國小原先校舍壅塞、通風與使用環境並不好，這次經建築師精心設計，採取開放式空間配置，讓整體空間利用極大化，也讓原不大的腹地有了充足校舍、百米跑道及環型散步空間，增設停車位解決學校、周邊社區停車窘境，一舉數得。他鼓勵爭取台灣建築奬規劃設計獎項、工程品質金質奬。

教育處指出，基於校園永續發展，更新老舊校舍，市府向教育部爭取，校舍拆除和新建校舍經費新台幣1.5億元、新建幼兒園教室1千311萬元補助經費，加上市府投入1.5億元，合計總經費3.1億元，拆除逾50年三棟老舊校舍；考量學生受教權益，校舍採一次拆建縮短工期，暫時安置學生，在已重新整修裝潢的四層樓活動中心和體育館上課。