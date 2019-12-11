巷弄咖啡店創辦全國咖啡大賽叫好又叫座 周六日免費試喝

原本只是宜蘭市一間巷弄咖啡老闆的想法與同好交流賽事，5年前邀請國際評審「玩」起第一屆咖啡比賽，往後觀賽民眾年年倍數成長，去年吸引2千多人觀戰，現場洋溢著咖啡幸福香，打響知名度。今年全國咖啡賽事預計周六日登場，現場有自動電腦沖煮設備模擬手沖煮出好咖啡，提供民眾免費試喝。

去年在中興文創園區舉辦的咖啡大賽，共有48位咖啡沖煮的好手參賽，無論是觀戰或品嘗好咖啡，都讓人念念不忘；今年比賽隊伍增至54隊，移師到宜蘭火車站附近的中山小巨蛋，由市公所與創辦活動的虎咖啡共同主辦「第五屆宜蘭熊虎咖啡沖賽」，取「熊虎」閩南語諧音「尚好」之意。

比賽匯集高雄、台南、台中、新竹、桃園、台北、新北、基隆等地共54位咖啡好手參與，採用手沖方式進行，一回合共3位選手登台，沖煮後由工作人員送至後台分裝，當專業國際評審品測時不清楚是哪位選手沖煮，以風味分高下，第一天初賽選出晉級選手，第二天決賽。

值得一提是，活動中導入第四波咖啡浪潮元素，採用電腦自動沖煮設備，現場沖出幾乎接近真人沖泡的咖啡風味，提供民眾免費試飲；尤其在在第二天決賽前，更進一步以自動沖煮設備模擬台灣四大精品咖啡名店的手法做沖煮，北區爐鍋咖啡、中區咖啡葉、南區芒果咖啡、東區虎咖啡。

市長江聰淵笑稱「電腦也可以煮出好咖啡」，民眾不可錯過試飲，但請自備環保杯。

賽事創辦人林楷偉表示，當初回到家鄉創辦虎咖啡，透過賽事聚集同好交流學習，因而在2014年「玩」起了第一屆，為求公平、公正、公開，所以邀請國際評審，也改變了傳統賽制，想不到隔年竟開始暴增為百人觀賽，歷經四屆賽事舉辦，匯聚全台為數眾多的咖啡店家參與及國內各大知名設備器材商響應贊助獎項。