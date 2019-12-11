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台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東市每年最大的民俗盛會元宵神明遶境活動，去年僅辦1天遶境引起各方熱議，經過研討後，台東天后宮決定恢復傳統方式，明年元宵舉辦2天神明遶境活動。

台東天后宮表示，明年元宵遶境日期為2月8日9日兩天，即日起可至天后宮索取報名表件，報名不收報名費，相關繞境細節，另將和參加宮廟進一步研商，訂好遊戲規則。

天后宮強調，做為台東縣無形文化資產的保存團體，歷經去年僅舉辦1天的遶境方式，各方反映不佳及很多路線未能排入遶境線起見，因此，明年將恢復2天舉辦模式。

原則上遶境進廟及遶境時間均在晚上12點30分結束為要，活動期間如有違反環保及交通安全等事項處理，均由消防環保及警方主管機關權責辦理。

台東市每年最大的民俗盛會元宵神明遶境活動，明年決定恢復傳統方式舉辦2天。本報資料...
台東市每年最大的民俗盛會元宵神明遶境活動，明年決定恢復傳統方式舉辦2天。本報資料照片
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遶境天后宮台東

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