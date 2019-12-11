基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

基隆又多了一個幫派，不過，別緊張，這個幫不揪眾圍事，這個幫叫「市場幫」，以復興源遠市場與再造為己任， 幫主是小市場咖啡，中華民國工業設計協會理事長張漢寧說，如同在台南的正興街上許多店家一起串連起「正興幫」，是共同行銷的概念。

基隆市文化局每年舉辦「基隆好物」相關計畫與活動，扶植文化創意和設計產業，提升在地店家設計、行銷等能量，今年徵選了仁愛市場的泰機車泰式料理、台灣製造洗沐皂品牌沐澧Mooni、販售創意手搖飲與炙燒吐司的店家初沐Qmilk、位於暖暖的特色墨西哥餡餅Mo.licious以及源遠市場內的小市場咖啡。

位於暖暖的墨西哥餡餅Mo.licious老闆楊澔，曾經在米其林餐廳工作，他表示，希望將好吃的食物帶回基隆，將多元口味帶入墨西哥薯餅的製作，打破一般民眾對於墨西哥薯餅的刻板印象。

他的墨西哥薯餅可以買回家自己加熱吃，仍能吃到脆脆口感，很好吃，經輔導，整個品牌定位更加清晰。

另外，沐澧Mooni與泰機車的品牌重整與製程規劃、初沐Qmilk的包裝設計都讓能見度再升級。甚至為小市場咖啡創立了新的品牌「市場幫」，以復興源遠市場與再造為己任。

中華民國工業設計協會理事長張漢寧說，這次媒合了基隆出身的邱建基設計師和小市場咖啡合作，小市場咖啡還是原來的小市場咖啡，只是用「市場幫」，作為串連市場內其他攤商一起行銷的活動品牌，如同在台南的正興街上，許多店家一起串連起「正興幫」，共同行銷的概念。

小市場咖啡，是一家有「暖暖」人情味的小店，曾拿下菜市場「金馬獎」之稱的樂活名攤4顆星最高榮譽，老闆也是基隆人劉琪涵，6年前返鄉，接下阿嬤、媽媽在基隆市暖暖區源遠市場經營40年的麵攤，但她不賣麵，找來好友，把麵攤改成燈光美、氣氛佳的小市場咖啡。

旁邊、對面是賣魚、賣肉攤位，許多看她長大的叔叔阿姨，最初對於她把咖啡店開在市場裡，只能吐出這句「你好有勇氣喔」來鼓勵她，經她努力和堅持，開在市場的咖啡店反成了這裡的一大特色，食材新鮮，CP值高，她陸續開發杯盤組，把市場有趣故事放到小物裡，現在再扮演幫主角色，要讓家鄉市場的人情味被看到。