影／老農年年捐 卻不知已捐了240萬元白米

大半輩子都在耕種的游建富，近4年來每年捐出有機米幫助弱勢，今天捐米給宜蘭縣府時，搞不清楚他這4年來捐米換算成售價，究竟花了多少錢？他只希望有能力就多做一些，拋磚引玉，也很感謝大家讓他有機會做善事、植福田。

63歲游建富世代務農，24年前轉型栽種有機米，在礁溪鄉四城地區以「民豐有機米」打出名號。他說，因做出點成績，取之於社會、用之於社會，拿出一部分幫助需要的人，東西不多，但希望減輕貧困家庭的負擔。

游建富今天捐給縣府社會處3千公斤有機米，縣長林姿妙聽到游說東西不多，馬上說「怎麼不多？」單是年初和今天捐給縣府就5280公斤，這還不包括捐給廟宇及社區等其他單位，種好米行善，讓人感佩。

「4年下來，共捐了多少錢」？游建富也搞不清楚。如果以有機白米每公斤120元計算，4年捐超過2萬公斤，至少240萬元，不是一筆小數目。

游建富說，今年除了縣府5280公斤，另也捐了其他單位1200公斤，最近在礁溪鄉澤蘭宮發起低收入貧戶救助，以後每年也每年會做，盼在寒冬中，讓弱勢戶得到一些些溫暖，很感謝縣府支持讓他有機會捐米，有時候不知道要捐到哪裡？覺得把東西透過縣府物資銀行分發，才公平。