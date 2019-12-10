花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區土葬區已公告禁葬，納骨堂也已飽和滿櫃。吉安鄉公所擬訂興建4291平方公尺納骨牆計畫，改以「壁葬」形式節省安葬空間，預估可安放4590格塔位，並提供不同大小、方位及形式供民眾選擇。吉安鄉長游淑貞表示，未來會朝景觀公園化方向建置，打造親民的祭祖環境。

吉安鄉慈雲山懷恩堂可俯瞰吉安、花蓮市區及太平洋，海天一色風景秀麗，加上公立價格實惠，一直是民眾納骨的首選之地，公墓設有土葬墓地、火化場、納骨塔、植葬等喪葬設施，其中火化場平均每年火化人數近2400人，使用頻率高，隨著民眾納骨需求大增，懷恩堂原有9678個納骨櫃位已飽和。

由於吉安鄉慈雲屬山坡地範圍，因應山區殯葬用地有限，吉安鄉公所規畫面積約為4291平方公尺壁葬區，研擬設置「納骨牆」，讓既有墓地改以「壁葬」形式節省安葬空間；同時考量不同宗教信仰及塔位空間需求，分層建置塔位區，提供不同形式、方位供民眾選擇，未來預計納骨牆興建後，可安放數量為4590格塔位。

吉安鄉公所殯葬管理所長劉美智說，為因應鄉親納骨需求，吉安鄉公所明年向中央提報「花蓮縣吉安鄉慈雲山公墓增設納骨牆計畫」爭取建設經費8335萬元，預計興建納骨牆的西區公墓有14座有主墳，將通知家屬配合遷移，公所也會協助。