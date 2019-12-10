影／想要可愛基隆限定郵輪造型頸枕嗎？基隆好禮市集等你

基隆市文化局與市府都發處在耶誕節前夕推出基隆好市集，分別在21日、22日在基隆文化中心大廳及86設計公寓舉辦市集活動，以「好禮市集」及「設計市集」為主題，邀請市民朋友逛市集、玩手作、看表演。

「好禮市集」是基隆市文化局執行基隆好物文創計畫的擴大成果展，基隆好物文創計畫每年整合多方資源，邀請基隆出身的業界人士們返鄉擔任輔導老師，扶植新一波文創人才，創造更多元的可能性，也讓基隆在地的好物被更多人看見。

文化局長陳靜萍表示，今年度獲選輔導店家包括「初沐Ｑmilk、泰機車、小市場、ＭＯ薯、沐澧Mubit」共5家在地業者，將於現場展示這一年來的文創輔導成果作品。除了豐富的文創成果，更與「舒喜巷」協力舉辦，召集全台人氣市集攤商及基隆在地店家在文化中心大廳舉辦盛大的聖誕派對，應有盡有，風格多元。

另外，12月21日邀請到Naughty Swing搖擺舞團，將活潑地帶領現場觀眾共舞，把歡樂散播到文化中心每個角落。下午則有基隆在地街頭藝人的歌唱與弦樂演出，晚上則是都會弛放DJ雙人組秋波qiūbō挑選最寫意的歌曲，串起節慶好心情。

一天玩不夠，好禮市集於12月22日推出皮革工作室喳吧Tzaba，與花藝工作室Dear All開設聖誕手作工作坊，製作出獨一無二的聖誕花圈與磁鐵。現場還有簡易關卡遊戲，集滿印章即可抽基隆限定郵輪造型頸枕旅行組，歡迎大家一起來參加。市長林右昌推薦這款基隆限定郵輪造型頸枕旅行組，真的很有特色，也很好用。

設計市集也是很多展示，都發處長徐燕興說，86設計公寓位於田寮河畔，以設計交流與共創空間為軸，延續今年夏天啟動的「小河市」河岸生活分享平台，此次的設計市集將藉由擺攤展示、交流及分享創作的過程，展現基隆在地設計之創作能量。更期待透過市集能吸引、串聯更多未來可能與86設計公寓共同工作、創作的夥伴群。21日除了19攤由在地藝術及設計創作工作者擺攤展示精采的耶誕主題作品及Live音樂演出外，也將有「耶誕乾燥花束體驗課程」及「耶誕環保蜂蠟布手作課程」兩場手作工作坊。