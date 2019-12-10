花蓮縣民服務升級系統全面更新 便民服務快易通

花蓮縣縣民服務升級系統全面更新，民眾下載申辦表單後，可就近到鄉鎮市戶所辦理。圖／縣府提供 分享 facebook 花蓮縣府整合戶政、地政、財政各局處相關業務，成立「縣民服務升級」網站，民眾可先下載並填妥申辦項目表單，再就近到戶政事務所申辦。近日系統全面更新，頁面操作更簡易友善，縣府說，會努力提供更「快易通」的便民服務，歡迎縣民踴躍使用，網址為http://csp1.hl.gov.tw/home/index.asp。

縣府表示，花蓮縣幅員遼闊，地形狹長，為了讓鄉親免於長途奔波，另也節省民眾現場臨櫃等候或諮詢時間，縣府整合各局處業務，成立網站，讓民眾先上網搜尋要辦理的業務，下載並填妥該申辦項目表單，可就近到13鄉鎮市戶政事務所的專櫃辦理。

「縣民服務升級網站」涵蓋戶政、地政、財政、民政、工商、農林漁牧、社會福利、土地建築、教育文化、觀光旅遊、醫療衛生、環境保護、法律財稅及警消等13大類203項，光是今年1到11月，受理申辦就超過3000件；鳳林鎮戶政事務所馬姓戶籍員說，民眾最常到戶所申辦的有地籍謄本、地籍圖等。