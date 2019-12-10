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花蓮縣民服務升級系統全面更新 便民服務快易通

2019-12-10 14:30聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣縣民服務升級系統全面更新，民眾下載申辦表單後，可就近到鄉鎮市戶所辦理。圖／...
花蓮縣縣民服務升級系統全面更新，民眾下載申辦表單後，可就近到鄉鎮市戶所辦理。圖／縣府提供
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花蓮縣府整合戶政、地政、財政各局處相關業務，成立「縣民服務升級」網站，民眾可先下載並填妥申辦項目表單，再就近到戶政事務所申辦。近日系統全面更新，頁面操作更簡易友善，縣府說，會努力提供更「快易通」的便民服務，歡迎縣民踴躍使用，網址為http://csp1.hl.gov.tw/home/index.asp

縣府表示，花蓮縣幅員遼闊，地形狹長，為了讓鄉親免於長途奔波，另也節省民眾現場臨櫃等候或諮詢時間，縣府整合各局處業務，成立網站，讓民眾先上網搜尋要辦理的業務，下載並填妥該申辦項目表單，可就近到13鄉鎮市戶政事務所的專櫃辦理。

「縣民服務升級網站」涵蓋戶政、地政、財政、民政、工商、農林漁牧、社會福利、土地建築、教育文化、觀光旅遊、醫療衛生、環境保護、法律財稅及警消等13大類203項，光是今年1到11月，受理申辦就超過3000件；鳳林鎮戶政事務所馬姓戶籍員說，民眾最常到戶所申辦的有地籍謄本、地籍圖等。

花蓮縣長徐榛蔚說，縣府一直以來致力於推動智慧城市，因為施政愈有效率，民眾的生活更便利。也是從使用者角度出發，近日讓「縣民服務升級」網站系統全面更新，操作更友善直覺，持續打造「友善貼心、幸福有感」的為民服務措施，行政效率再提升。

花蓮縣縣民服務升級系統，近日全面更新，頁面操作更簡易。記者王燕華／翻攝
花蓮縣縣民服務升級系統，近日全面更新，頁面操作更簡易。記者王燕華／翻攝
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花蓮縣縣民服務升級系統全面更新，民眾下載申辦表單後，可就近到鄉鎮市戶所辦理。圖／...
花蓮縣縣民服務升級系統全面更新，民眾下載申辦表單後，可就近到鄉鎮市戶所辦理。圖／縣府提供
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徐榛蔚建築

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