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花蓮千人無預警震災演習 提升校園防震意識

2019-12-10 14:00聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮地震發生較頻繁，花蓮縣政府今年起要求縣內國中小學加強地震防災演練，今天隨機選擇縣內3所國中小辦理無預警防災演練，讓師生按照平日演練成果應變。教育處長李裕仁表示，縣府特別注重校園防災，希望學生能記得防災應變步驟。剛好上午才演練完，中午就發生芮氏規模4的地震，顯示防災的重要性。

廣播響起發生6級強震，花崗國中1247位學生無預警演習，儘管在上課中，師生仍熟練躲至桌下，有的發育較好學生擠不進桌下，趕緊拿起書包、課本等物品保護頭頸；操場、球場上師生也急忙蹲下，迅速的依照設定逃生路線至空曠處集合，過程雖有人不慎受傷，校方也緊急協助包紮。

花崗國中學務主任潘妍守表示，每學期會有一次全校性模擬，並針對個別班級加強，逃生路線在多次演練下學生都很熟悉，不過有的學生會忘記護住頭頸，將持續教導，讓災難無論發生在何處，學生都可及時保護自己。

花崗國中校長李恩銘說，本學期已實施3次演習，雖然這次自警報發布到疏散超過3分鐘規定時間，但學生已具備基本防災觀念。消防局長林文瑞則指出，未來不排除在重大演習或防災日結合國家防災警告系統，讓縣民能更清楚了解如何逃生與保障生命安全。

李裕仁提到，這次從花蓮北、中、南區抽取花崗國中、鳳林國小與中城國小實際演練，若災難真的來臨大部分的人都會感到緊張與混亂，演習目的就是要透過多次訓練，讓震災實際發生時，所有人都臨危不亂應變。

在球場的花崗師生在地震演練時蹲下，並依指示到空曠處集合。記者王思慧／攝影
在球場的花崗師生在地震演練時蹲下，並依指示到空曠處集合。記者王思慧／攝影
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花崗國中今天辦理無預警防災演練，學生趕緊躲進桌子底下。記者王思慧／攝影
花崗國中今天辦理無預警防災演練，學生趕緊躲進桌子底下。記者王思慧／攝影
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演習地震強震

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