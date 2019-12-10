親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

基隆暖暖大停電查出原因 台電：電纜故障將加強汰換

2019-12-10 10:57聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市暖暖區昨晚2500多户突然停電，一片漆黑，住户大喊不便，連紅線燈也全停擺，台電連夜緊急搶修，約40分鐘後全部復電。台電查明原因，為電纜故障，將加強巡檢及設備汰換性工作，防範類似事故再發生。

昨晚很多民眾在「暖暖好所在」臉書社群反映，突然大停電造成不便，整個源遠路都黑漆漆的；也有人説，電燈一直閃，電跳不停，後來就全部都沒電了；還有人説澡洗一半沒電，也没第四台。並有人反映暖暖街也都一樣黑，電梯也都停擺，讓人有點害怕，居民說，去年暖暖也有一次大跳電，怎麼又來一次。

議員林旻勳昨趕到源遠路關心表示，整個都黑漆漆一片，連紅綠燈都不亮，暖暖為單迴路，所以一個跳掉就都沒電，未來争取雙迴路改善。

台電基隆區營業處表示，昨晚9時50分跳電，影響2500多戶停電，約在昨晚10時30分已全部復電。台電查明大停電原因，是暖暖幹線#5B和暖暖幹線S1C間電纜故障，導致暖暖變電所第34號（CN34）饋線相間（CO）及接地（LCO）電驛動作，引起斷路器跳脫停電事故，經台電全力搶修後，已在昨晚10時30分恢復供電。

台電基隆營業處指出，將再加強利用計畫性工作停電時機，以耐壓試驗設備進行高壓電纜線預防性試驗，以期及早發現弱點改善，並持續加強巡檢及設備汰換性工作，防範類似事故再發生。

基隆暖暖昨晚大停電查出原因，台電：電纜故障將加強汰換。圖／取自議員林旻勳臉書
基隆暖暖昨晚大停電查出原因，台電：電纜故障將加強汰換。圖／取自議員林旻勳臉書
分享

停電台電事故

延伸閱讀

基隆市暖暖區不明原因大停電 台電：饋線跳脱

台電綠電分手費喬不攏 擬由廠商付衍生費用

30年藝人許效舜：希望暖暖出市長

30年藝人生涯想轉行選市長 許效舜：希望暖暖...

相關新聞

基隆市暖暖區不明原因大停電 台電：饋線跳脱

2019-12-10 01:56

鄰斷層帶+建物老舊…花蓮縣警局建新大樓 後年完工

2019-12-09 23:16

免費wifi 連進台東129部落

2019-12-09 22:52

宜蘭東西向重要捷徑 二結連絡道都外段明10點通車

2019-12-09 21:47

饒慶鈴上任後首波人事異動 5單位主管換人

2019-12-09 16:38

部落科技化 台東 i-Tribe寬頻上路

2019-12-09 14:30

花蓮縣警局新建廳舍 徐榛蔚：經費遭砍喊錢不夠

2019-12-09 14:29

花蓮縣警察局老建築57年 新建大樓預計110年完工

2019-12-09 13:50

噁心！南方澳知名米糕店半夜把廚餘倒漁港 遭人全都錄

2019-12-09 10:59

台東建置部落免費無線寬頻 讓偏鄉民眾享受網路便利

2019-12-09 10:49
看更多

熱門文章

注意！豐原國豐路三段從今起封路4天 改道資訊看這邊

2019-12-09 11:49

台南多了這座美麗的湖就在市中心 明年初開放

2019-12-09 13:51

正妹坐神轎成活身媽祖 挨轟「玩過頭」

2019-12-09 14:00

南迴公路新線原定20日通車 將延至22或23日

2019-12-09 18:08

新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業績雙雙成長一成

2019-12-09 19:02

饒慶鈴上任後首波人事異動 5單位主管換人

2019-12-09 16:38

19億光電區被退綠營痛心 縣府：變更開發是為更好

2019-12-09 18:15

彰化第二口伏流水井完工 東郊8里供水可自足

2019-12-09 16:42

頭份交流道塞車成日常 縣府啟動第二交流道可行性評估

2019-12-09 19:00

頭份市「客家情、土窯夯」 焢窯體驗農村趣味

2019-12-09 13:21

山雨欲來風滿樓 苗縣議會破天荒明天提前半小時審預算

2019-12-09 13:49

綠能專區19億泡湯不顧地方發展 雲縣府：不能只蓋電廠

2019-12-09 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top