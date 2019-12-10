基隆暖暖大停電查出原因 台電：電纜故障將加強汰換

基隆市暖暖區昨晚2500多户突然停電，一片漆黑，住户大喊不便，連紅線燈也全停擺，台電連夜緊急搶修，約40分鐘後全部復電。台電查明原因，為電纜故障，將加強巡檢及設備汰換性工作，防範類似事故再發生。

昨晚很多民眾在「暖暖好所在」臉書社群反映，突然大停電造成不便，整個源遠路都黑漆漆的；也有人説，電燈一直閃，電跳不停，後來就全部都沒電了；還有人説澡洗一半沒電，也没第四台。並有人反映暖暖街也都一樣黑，電梯也都停擺，讓人有點害怕，居民說，去年暖暖也有一次大跳電，怎麼又來一次。

議員林旻勳昨趕到源遠路關心表示，整個都黑漆漆一片，連紅綠燈都不亮，暖暖為單迴路，所以一個跳掉就都沒電，未來争取雙迴路改善。

台電基隆區營業處表示，昨晚9時50分跳電，影響2500多戶停電，約在昨晚10時30分已全部復電。台電查明大停電原因，是暖暖幹線#5B和暖暖幹線S1C間電纜故障，導致暖暖變電所第34號（CN34）饋線相間（CO）及接地（LCO）電驛動作，引起斷路器跳脫停電事故，經台電全力搶修後，已在昨晚10時30分恢復供電。