宜蘭東西向重要捷徑 二結連絡道都外段明10點通車

宜蘭二結聯絡道是重要的東西向交通幹道，東起國五平原線下方的側車道（南北向），西側銜接台九省道（南北向），是四縱六橫重要的路網之一，其中從側車道到到宜31線大興路「都外段」已完工，縣政府宣布明天10時開放雙向單線通車，未來用路人下了國五羅東交流道後，前往五結鄉及三星鄉將更快速便捷。

二結聯絡道的總工程及用地經費15億元，目前完工「都外段」東起縣道191線側車道，穿越宜29線，西至宜31線，長度1100公尺、寬40公尺。縣長林姿妙今天前往視察道路新闢工程，宣布明天上午10時開放都外段雙向單線通車，至於宜31線連接省道台9線的「都內段」部分，預計明年底完工。

縣府呼籲前往羅東、三星方向的民眾在都內段完工通車前，仍可多加利用五結鄉中興路（宜24線）通行。

林姿妙表示，完工後的路面寬廣順暢，為提升地區車流便利性及安全性，縣府今年5月14日邀集地方商討二結聯絡道都外段雙向開通事宜並取得共識，決議採調撥車道方式提供雙向各1混合車道及兩側人行兼自行車道通行，確定明天開放通車。

縣政府交通處表示，二結聯絡道都外段採柔性公共設施帶區隔分向及快慢車道，兼顧路平、安全及景觀，將管線孔蓋一併收納至帶狀空間，大幅改善一向民眾為之詬病的道路挖掘問題。