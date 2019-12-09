花蓮縣警察局老建築57年 新建大樓預計110年完工

花蓮縣警察局主體建築建於民國51年，廳舍空間低矮，室內格局狹小，在花蓮縣警察局前局長廖美鈴爭取下，花蓮縣警察局獲6億元經費蓋新大樓，預計110年10月完工。不過，花蓮縣長徐榛蔚表示，原先是總共20億元的規畫案，中央認為案子太大，因此分階段來做，刪減經費為6億元，盼如期如質完工，讓警察辦公辦案事半功倍。

花蓮縣警察局多棟廳舍經耐震能力詳細評估結果嚴重不足，且緊臨「米崙斷層」地帶，屬強震且好發生地震區域，有新建急迫需求；適逢行政院推動前瞻基礎建設計畫，因此積極爭取預算補助，在今天舉辦「警勤科技大樓暨綜合大樓新建廳舍開工暨動土典禮」。

徐榛蔚致詞指出，感謝廖美鈴擔任花蓮縣警察局長時，向中央爭取這項計畫，不過當時寫的計畫是要把全部廳舍改建，總共是20億元規畫案，原因就是花蓮縣警察長期員額不足，女警也愈來愈多，因應社會變遷及性別平等，很多廳舍、房舍及宿舍，規畫設計不符現代需求，尤其是科技數位辦案，有非常大的不足。

徐榛蔚說，無奈計畫案送內政部後，中央認為「案子太大」，只能先分階段來做，第一階段先有6億元經費，現在工程發包出去，希望能如期如質完成，讓警察做事事半功倍。

花蓮縣警察局長林樹徽表示，在今年四月已將工程發包，計畫預算總金額新台幣6億3230萬元，預算採逐年分期編列方式辦理，中央由內政部警政署補助90%，地方部分由花蓮縣政府自籌配合款10%，為6323萬元，預計110年10月順利完工，相信新大樓蓋好後，維護社會治安相關設備和訓練更多元進步。