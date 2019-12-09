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花蓮縣警察局老建築57年 新建大樓預計110年完工

2019-12-09 13:50聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣警察局主體建築建於民國51年，廳舍空間低矮，室內格局狹小，在花蓮縣警察局前局長廖美鈴爭取下，花蓮縣警察局獲6億元經費蓋新大樓，預計110年10月完工。不過，花蓮縣長徐榛蔚表示，原先是總共20億元的規畫案，中央認為案子太大，因此分階段來做，刪減經費為6億元，盼如期如質完工，讓警察辦公辦案事半功倍。

花蓮縣警察局多棟廳舍經耐震能力詳細評估結果嚴重不足，且緊臨「米崙斷層」地帶，屬強震且好發生地震區域，有新建急迫需求；適逢行政院推動前瞻基礎建設計畫，因此積極爭取預算補助，在今天舉辦「警勤科技大樓暨綜合大樓新建廳舍開工暨動土典禮」。

徐榛蔚致詞指出，感謝廖美鈴擔任花蓮縣警察局長時，向中央爭取這項計畫，不過當時寫的計畫是要把全部廳舍改建，總共是20億元規畫案，原因就是花蓮縣警察長期員額不足，女警也愈來愈多，因應社會變遷及性別平等，很多廳舍、房舍及宿舍，規畫設計不符現代需求，尤其是科技數位辦案，有非常大的不足。

徐榛蔚說，無奈計畫案送內政部後，中央認為「案子太大」，只能先分階段來做，第一階段先有6億元經費，現在工程發包出去，希望能如期如質完成，讓警察做事事半功倍。

花蓮縣警察局長林樹徽表示，在今年四月已將工程發包，計畫預算總金額新台幣6億3230萬元，預算採逐年分期編列方式辦理，中央由內政部警政署補助90%，地方部分由花蓮縣政府自籌配合款10%，為6323萬元，預計110年10月順利完工，相信新大樓蓋好後，維護社會治安相關設備和訓練更多元進步。

花蓮縣警察局表示，「警勤科技大樓暨綜合大樓新建工程」計畫，因強化建物耐震能力考量，將耐震能力嚴重不足，且分布坐落於基地各處警察局後勤科等多棟建築拆除，規畫2棟地下2層地上5層辦公廳舍，基地北側興建「警勤科技大樓」，基地西側興建「綜合大樓」，總面積1萬5921.33平方公尺，提供員警辦公及民眾洽公使用，以解決辦公空間狹小及耐震能力不足問題。

花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓預計110年10月完工，規畫2棟地下2層地上5...
花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓預計110年10月完工，規畫2棟地下2層地上5層辦公廳舍。圖／花蓮縣警察局提供
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花蓮縣長徐榛蔚表示，原先是總共20億元的規畫案，中央認為案子太大，因此分階段來做...
花蓮縣長徐榛蔚表示，原先是總共20億元的規畫案，中央認為案子太大，因此分階段來做，刪減經費為6億元。記者王思慧／攝影
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花蓮縣警察局在今天舉辦「警勤科技大樓暨綜合大樓新建廳舍開工暨動土典禮」，預計11...
花蓮縣警察局在今天舉辦「警勤科技大樓暨綜合大樓新建廳舍開工暨動土典禮」，預計110年10月完工。記者王思慧／攝影
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花蓮縣警察局長林樹徽表示，在今年四月已將工程發包，計畫預算總金額新台幣6億323...
花蓮縣警察局長林樹徽表示，在今年四月已將工程發包，計畫預算總金額新台幣6億3230萬元，預算採逐年分期編列方式辦理。記者王思慧／攝影
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