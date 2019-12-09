台東建置部落免費無線寬頻 讓偏鄉民眾享受網路便利

台東縣政府、行政院原住民族委員會，近兩年陸續於台東縣原住民部落，建置愛部落i-Tribe無線寬頻，讓偏鄉部落民眾也能享受網路世界的便利，截至今年底台東縣183個偏鄉部落，有129個部落已有「愛部落 (i-Tribe)」WiFi網路系統，達到部落涵蓋率70%，已建置數量居全國之冠。

台東縣政府原民處今天上午10點在「台東縣原住民族文化創意產業聚落〈TTICC〉」舉辦「108年i-Tribe無線寬頻開通典禮」，台東縣長饒慶鈴與原民會代表共同主持，讓各界體驗台東縣政府推動原鄉寛頻建設的重要成果，也見證台東縣部落邁向科技化的精彩時刻。

今天上午開通典禮，同步與台東縣5個原住民部落，包括長濱鄉膽曼、延平鄉蘇儂頌（永康村）、卑南鄉達魯瑪克、台東市射馬干及金峰鄉魯拉克斯，實地測試連線。

饒慶鈴表示，台東縣政府結合原民會推動「建構原住民族地區無線寬頻環境計畫」，台東縣核定部落數為183個，截至108年底將完成建置129個部落WiFi網路，涵蓋率達70%，造福部落族人。