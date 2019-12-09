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台東建置部落免費無線寬頻 讓偏鄉民眾享受網路便利

2019-12-09 10:49聯合報 記者羅紹平／即時報導

台東縣政府、行政院原住民族委員會，近兩年陸續於台東縣原住民部落，建置愛部落i-Tribe無線寬頻，讓偏鄉部落民眾也能享受網路世界的便利，截至今年底台東縣183個偏鄉部落，有129個部落已有「愛部落 (i-Tribe)」WiFi網路系統，達到部落涵蓋率70%，已建置數量居全國之冠。

台東縣政府原民處今天上午10點在「台東縣原住民族文化創意產業聚落〈TTICC〉」舉辦「108年i-Tribe無線寬頻開通典禮」，台東縣長饒慶鈴與原民會代表共同主持，讓各界體驗台東縣政府推動原鄉寛頻建設的重要成果，也見證台東縣部落邁向科技化的精彩時刻。

今天上午開通典禮，同步與台東縣5個原住民部落，包括長濱鄉膽曼、延平鄉蘇儂頌（永康村）、卑南鄉達魯瑪克、台東市射馬干及金峰鄉魯拉克斯，實地測試連線。

饒慶鈴表示，台東縣政府結合原民會推動「建構原住民族地區無線寬頻環境計畫」，台東縣核定部落數為183個，截至108年底將完成建置129個部落WiFi網路，涵蓋率達70%，造福部落族人。

「原住民族部落免費戶外無線寬頻上網（i-Tribe無線寬頻）」的建置，在讓原民部落能享有免費無線網路，只要打開手機、平板電腦等行動裝置，登入愛部落(i-Tribe)之後，可以立即享受戶外公共免費上網，同時整合原鄉醫療巡診、數位學習、觀光旅遊、電子商務等各類服務；讓偏鄉民眾享受隨時隨地上網的便利，縮短城鄉數位差距，也享受網路世界零時差、無距離便利性。

台東縣政府配合行政院原民會建置部落免費無線寬頻，今天上午舉辦開通儀式部落原住民開...
台東縣政府配合行政院原民會建置部落免費無線寬頻，今天上午舉辦開通儀式部落原住民開心的用手機上網。記者羅紹平/攝影
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台東縣政府配合行政院原民會建置部落免費無線寬頻，今天上午舉辦開通儀式部落原住民開...
台東縣政府配合行政院原民會建置部落免費無線寬頻，今天上午舉辦開通儀式部落原住民開心的用手機上網。記者羅紹平/攝影
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