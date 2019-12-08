蘭陽溫泉季踩街嘉年華 冷風中登場炒熱氣氛

2019冬戀蘭陽溫泉季的重頭戲「千人踩街嘉年華」今晚登場，50幾支隊伍上街遊行表演，縣政府首度邀請鄰近的新北市及「花木蘭」連線的花蓮及台東縣官方及民間參加活動，炒熱礁溪溫泉小鎮的氣氛；即日起推出湯圍美食旅展及宜蘭溫泉地圖等，吸引遊客嘗美食、享優惠，擴大溫泉經濟效益。

天氣冷颼颼，最適合泡溫泉，礁溪鄉是水質優良的平地溫泉，其實宜蘭其他鄉鎮市也有溫泉資源。縣政府舉辦2019冬戀蘭陽溫泉季以礁溪鄉領航，也要吸引遊客走入其他鄉鎮市享受泡湯樂趣。

繼日前祈水感恩禮、溫泉盃櫻花陵園馬拉松暖身後，今天是活動重頭戲「千人踩街嘉年華」，由縣長及議長帶頭從礁溪國小出發踩街，走入最繁華熱鬧的區，沿途在地業者、鄉鄉鎮及社區學校等團隊以創意裝扮演出炒熱氣氛，吸引很多遊客駐足欣賞拍照，給予熱烈掌聲。

縣長林姿妙以皇后打扮出現，她說，這次活動除了整個礁溪鄉各行各業都動起來，也歡迎鄰近縣市及宜蘭其他鄉鎮市都來共襄盛舉，帶動產業商機；議長張建榮肯定縣府從舉辦童玩節到溫泉季等一連串活動的努力；縣觀光會理事長王文新希望溫泉季活動年年辦，擴大辦。

為擴大溫泉產業效益，明天至15日在湯圍溝公園安排「湯圍美食旅展」，由縣府整合溫泉觀光產業推出優惠套裝遊程，提供在地特色美食小吃，前來的遊客們除了能品嚐蘭陽美食外，又可用優惠價格再造訪宜蘭，建立宜蘭溫泉優質休閒觀光新形象，每天還有「歡樂小踩街」、「冬戀金曲台語夜」等活動。