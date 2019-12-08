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蘭陽溫泉季踩街嘉年華 冷風中登場炒熱氣氛

2019-12-08 22:39聯合報 記者戴永華／;p dfg. 即時報導

2019冬戀蘭陽溫泉季的重頭戲「千人踩街嘉年華」今晚登場，50幾支隊伍上街遊行表演，縣政府首度邀請鄰近的新北市及「花木蘭」連線的花蓮及台東縣官方及民間參加活動，炒熱礁溪溫泉小鎮的氣氛；即日起推出湯圍美食旅展及宜蘭溫泉地圖等，吸引遊客嘗美食、享優惠，擴大溫泉經濟效益。

天氣冷颼颼，最適合泡溫泉，礁溪鄉是水質優良的平地溫泉，其實宜蘭其他鄉鎮市也有溫泉資源。縣政府舉辦2019冬戀蘭陽溫泉季以礁溪鄉領航，也要吸引遊客走入其他鄉鎮市享受泡湯樂趣。

繼日前祈水感恩禮、溫泉盃櫻花陵園馬拉松暖身後，今天是活動重頭戲「千人踩街嘉年華」，由縣長及議長帶頭從礁溪國小出發踩街，走入最繁華熱鬧的區，沿途在地業者、鄉鄉鎮及社區學校等團隊以創意裝扮演出炒熱氣氛，吸引很多遊客駐足欣賞拍照，給予熱烈掌聲。

縣長林姿妙以皇后打扮出現，她說，這次活動除了整個礁溪鄉各行各業都動起來，也歡迎鄰近縣市及宜蘭其他鄉鎮市都來共襄盛舉，帶動產業商機；議長張建榮肯定縣府從舉辦童玩節到溫泉季等一連串活動的努力；縣觀光會理事長王文新希望溫泉季活動年年辦，擴大辦。

為擴大溫泉產業效益，明天至15日在湯圍溝公園安排「湯圍美食旅展」，由縣府整合溫泉觀光產業推出優惠套裝遊程，提供在地特色美食小吃，前來的遊客們除了能品嚐蘭陽美食外，又可用優惠價格再造訪宜蘭，建立宜蘭溫泉優質休閒觀光新形象，每天還有「歡樂小踩街」、「冬戀金曲台語夜」等活動。

至於宜蘭溫泉地圖介紹溫泉旗艦的礁溪溫泉，還有龜山島溫泉、員山溫泉、羅東溫泉、蘇澳冷泉、清水地熱、梵梵溫泉、鳩之澤及南澳等溫泉衛星城鄉，遊客只要在明年2月13日前，集滿2處鄉鎮溫泉景點（或溫泉標章店家）戳章即可兌換紀念品，集滿3處溫泉景點（或溫泉標章店家）戳章可兌換礁溪森林風呂半年溫泉護照。活動詳情參考宜蘭勁好玩網站及宜蘭勁好玩粉絲頁。

2019冬戀蘭陽溫泉季重頭戲「千人踩街嘉年華」今晚登場，遊行隊伍熱情演出，炒熱礁...
2019冬戀蘭陽溫泉季重頭戲「千人踩街嘉年華」今晚登場，遊行隊伍熱情演出，炒熱礁溪商圈氣氛，民眾爭相拍照。圖／縣府提供
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2019冬戀蘭陽溫泉季重頭戲「千人踩街嘉年華」今晚登場，遊行隊伍熱情演出，炒熱礁...
2019冬戀蘭陽溫泉季重頭戲「千人踩街嘉年華」今晚登場，遊行隊伍熱情演出，炒熱礁溪商圈氣氛，民眾爭相拍照。圖／縣府提供
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儘管冷氣團來襲，森巴女郎參與溫泉季活動，熱情演出。 圖／縣府提供
儘管冷氣團來襲，森巴女郎參與溫泉季活動，熱情演出。 圖／縣府提供
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2019冬戀蘭陽溫泉季重頭戲「千人踩街嘉年華」今晚登場，縣長林姿妙以皇后裝扮，帶...
2019冬戀蘭陽溫泉季重頭戲「千人踩街嘉年華」今晚登場，縣長林姿妙以皇后裝扮，帶領遊行隊伍在礁溪市區熱情演出，炒熱氣氛。圖／縣府提供
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宜蘭縣長林姿妙以皇后造型出現，邀請各地遊客前來參加溫泉季活動，享住宿美食優惠。圖...
宜蘭縣長林姿妙以皇后造型出現，邀請各地遊客前來參加溫泉季活動，享住宿美食優惠。圖／縣府提供
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受邀前來的花蓮縣踩街隊伍，以紅面番鴨的造型出現，逗趣可愛。圖／縣府提供
受邀前來的花蓮縣踩街隊伍，以紅面番鴨的造型出現，逗趣可愛。圖／縣府提供
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