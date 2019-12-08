花蓮玫瑰花園緊鄰鐵軌 創造打卡新亮點

花蓮吉安鄉公所與國際崇她31區花蓮社聯合打造「崇她玫瑰北昌花園」，地點緊鄰鐵軌，讓鐵道迷可拍下玫瑰花和列車同框美景，形成打卡新亮點。圖／吉安鄉公所提供 分享 facebook 花蓮吉安鄉公所與國際崇她31區花蓮社聯合打造「崇她玫瑰北昌花園」，地點就在莊敬路與北昌一街重要交通要道，並緊鄰鐵軌，讓鐵道迷可拍下玫瑰花和列車同框美景，形成打卡新亮點。

「崇她玫瑰北昌花園」緊鄰著鐵路沿線，承載著花蓮市與吉安鄉的運輸流量，吸引許多鄉親路過停留駐足欣賞，鐵道迷王姓民眾說，這裡不僅可以拍到玫瑰花園，當列車經過時還可以拍到火車相互呼應的美景，是值得推薦的新景點。

游淑貞表示，北昌村人口數近9千人，是吉安鄉面積最小，人口數最多的村，具有鄉村懷舊的回憶與當代生活的風格，以行動力與姐妹們攜手開啟崇她玫瑰花園建置在吉安，在國際崇她100周年值得慶賀的日子裡，將玫瑰花園建立在吉安鄉，感謝縣長徐榛蔚開啟花園城市點亮在每個鄉鎮，也感謝崇她社姐妹們的支持，跟著吉安鄉公所為鄉政齊心打造社區亮點。

國際崇她31區花蓮社長劉淑鈴說，社團目標就是保護女權，減少家庭暴力，關懷環保及反毒等，為改善居民生活環境，第三座玫瑰園希望在好山好水美麗的花蓮加上一顆小星星，讓吉安鄉更加美麗。

以玫瑰為主題的花園設計理念，一旁的景石刻有國際崇她100周年紀念字樣，吉安鄉公所規畫小型廣場供民眾休閒拍照打卡，也結合社區村裡的力量進行維護管理機制。北昌村長劉文賢說，原本是垃圾延伸的閒置空間，變身為美麗玫瑰花園，將會與志工、鄰長們用心維護這塊環境，讓美麗、乾淨永續經營，相信農曆春節能為吉安鄉吸引外來的觀光客，提升觀光效益。