藍營看好韓國瑜在花蓮拿7萬票 綠營盼保住底盤

在11屆至13屆總統選舉，藍營在花蓮得票率幾乎都可達到7成以上，顯示總統大選花蓮政治版圖藍大於綠。針對明年總統選情，國民黨花蓮縣黨部認為，韓國瑜在花蓮有眾多支持者，認為拿下7萬票以上都有可能；民進黨花蓮縣黨部表示，只要跟上屆一樣蔡英文有5萬多票，就算保住底盤。

根據歷年投票資料，2008年總統大選，在花蓮國民黨得票率高達77.48%、民進黨得票率為22.52%，藍綠相差9萬7601票；2012年總統大選馬英九與蔡英文對決，花蓮當年國民黨得票率達70.30%、民進黨得票率25.94%，藍綠票數縮小差距為7萬4970票。

2016年總統大選花蓮縣選舉人數26萬7862人，投票率58.68％，國民黨總統候選人朱立倫有7萬3894票，得票率47.72%；民進黨總統候選人蔡英文獲5萬7198票，得票率36.94％；親民黨總統候選人宋楚瑜獲2萬3751票，得票率15.34％，藍綠在花蓮僅差1萬6696票。

最近在花蓮藍營網路同溫層裡，盛傳韓國瑜會在花蓮贏7萬票。國民黨花蓮縣黨部書記長胡慧君認為，上次韓國瑜來花蓮造勢，聲勢浩大，再加上花蓮有許多軍公教族群，不滿蔡政府年金改革，應會在明年投給韓國瑜要下架民進黨，看好藍營選情。

民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊表示，花蓮藍大於綠是事實，上屆蔡英文在花蓮拿下5萬7千多票，算是歷年最好的票數，加上立委蕭美琴在地方深耕，蔡英文也在花蓮的建設上投入不少心力，有信心蔡英文在花蓮至少有5萬多票。

為了跟青年近距離談話，蕭美琴預計明天到台北舉辦青年座談會，宣傳4年來的政績，希望多拉一些青年選票，呼籲北漂青年明年回家投票。