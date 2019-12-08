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氣溫驟降 65歲以上長者及幼兒即日起施打流感疫苗

2019-12-08 14:56聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

為配合公費流感疫苗第二階段於今天開始施打，雖適逢星期天，花蓮縣衛生局協調新城鄉衛生所等14家合約院所，家裡若有6個月以上至入學前幼兒及65歲以上長者，即日起可帶著兒童健康手冊及健保卡，65歲以上長者則請帶身分證及健保卡，前往合約醫療院所接種公費流感疫苗。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，今年公費流感疫苗升級四價並分階段施打，學齡前幼兒及65歲以上長者罹患流感後，容易引起嚴重併發症，為流感高風險族群，因此優先安排為第二階段接種對象，並於今天開打，符合接種條件民眾，只要依時程盡速前往57家合約醫療院所接種，則可於流感疫情高峰前產生足夠抗體。

朱家祥提醒，公費流感合約醫療院所，國光公司提供的四價流感疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，3歲以下幼兒僅可施打賽諾菲公司的四價流感疫苗，且劑量無須減半。另依規定合約院所應將不同廠牌流感疫苗分層放置，並明顯完整標示，確實核對疫苗廠牌及品名，避免誤用。

最近氣溫變低，朱家祥呼籲高血壓、高血糖、高血脂患者，天氣變冷容易引起血管收縮、血壓上升，除規律服藥、定期回診和飲食控制外，要特別注意身體的保暖，同時防止鞋襪潮濕，以避免足部凍傷。還有由於家中長輩對於環境溫度變化反應較遲鈍，冬天要特別注意長輩的起居與活動，出門務必加件外套，在室內也一定要注意保暖，早晨及午睡下床後要立即穿上保暖衣物，以免溫差過大，產生心血管疾病方面危險。

花蓮縣衛生局強調，符合公費接種的民眾，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節。接種疫苗固然能夠降低罹患流感的機率，但應養成良好的衛生生活習慣，日常生活中應重視均衡飲食、規律運動、勤洗手、保持居家環境清潔，有效提升身體的免疫力，若身體不適，應戴口罩盡速就醫。

公費流感疫苗第二階段於今天開始施打，花蓮縣衛生局提醒，家裡若有6個月以上至入學前...
公費流感疫苗第二階段於今天開始施打，花蓮縣衛生局提醒，家裡若有6個月以上至入學前幼兒及65歲以上長者，可前往合約醫療院所接種公費流感疫苗。圖／花蓮縣衛生局提供
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