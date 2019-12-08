影／旅美投手陳偉殷會來基隆 蔡適應牽的線

旅美投手陳偉殷返台棒球訓練營今天造訪基隆，在大武崙棒球場與基隆三級棒球隊伍切磋球技，能跟大聯盟球星陳偉殷互動，大小朋友都很珍惜。基隆不是棒球運動發展重鎮，為何陳偉殷會來？原來是立委蔡適應居中牽線。

由於主辦單位國泰金控不想運動扯上政治，立委蔡適應低調行事，今天早上現身致詞，大家才知道原來是他牽的線，「國泰真殷雄，陳偉殷返台系列活」的最後一站，安排到基隆來。

國泰金控表示，辦這一系列活動，目的是讓棒球向下紮根，推廣出去，鼓勵大小選手們要勇敢的去追求夢想，有一天也能像陳偉殷一樣，在國際上發光發熱。

蔡適應說，他很高興能促成陳偉殷棒球營來基隆舉辦，雖然基隆長期以來不是棒球發展重鎮，但是很榮幸，是國手，也是台灣之光的陳偉殷願意來到基隆，指導新一代的棒球希望，他很高興做為這次活動的協辦單位，他也要小朋友好好學習，未來有更多的台灣之光，進軍奧運，美國，日本或台灣職棒。

陳偉殷說，很開心來到基隆和小朋友，大朋友交流，他之前來基隆是去廟口逛逛，這次來基隆活動是第一次，前幾天還在下雨，今天放晴，市議員陳宜是他的好朋友，因為棒球而來，還能遇見好朋友，真的很開心。

他也說，台北台中高雄，資源較充足，偏鄉需要更多關注，他自己來自高雄較鄉下的地方，不管是資源或是曝光機會都較少，他藉此活動多走走一些地方，讓大家更關注偏鄉和偏鄉的運動。