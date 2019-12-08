新住民展現家鄉文化 享異市集熱鬧登場

花蓮縣政府為響應國際移民日，今天在花蓮文化創意產業園區舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動。台灣國際家庭互助協會邀請民眾穿上印尼的「沙龍」，體驗不同風情文化。另來自泰國的新住民邵吉爾表示，為慶祝國際移民日，戴上潑水節花圈，象徵泰國文化，希望台灣跟泰國能保持友好關係。

在全球化的趨勢下，許多國家人民跨國境遷移定居，聯合國於2000年訂定12月18日為國際移民日，呼籲世界各國重視移民人權與尊重多元文化。花蓮縣政府今天舉辦「享異市集」，邀請各新住民服務據點表演，展示服務成果，並有美味異國料理攤位，讓民眾了解新住民生活文化。

台灣國際家庭互助協會花蓮站指出，一開始教導新住民學中文，現在讓新住民主動介紹家鄉，讓民眾更了解異國文化。今天邀請民眾體驗印尼的傳統服飾「沙龍」裙，用一塊南洋花紋的布，發揮創意披掛或綁在身上，彷彿來到熱情的峇里島，只要穿上沙龍裙，協會就請民眾試吃咖哩雞蛋，濃郁的香料更能體會南洋風情。

從泰國嫁來台灣20幾年的邵吉爾說，台灣民眾最熟知的就是潑水節，因此今天戴上潑水節花圈和項鍊，並帶來涼拌木瓜、打拋豬肉及泰式奶茶，跟女兒蘇慧琳一起販售，也歡迎民眾在夏天的時候體驗泰國潑水節文化。

另外，因應明年總統、立委大選，花蓮縣選委會也在攤位設立簡易模擬投票區，邀請已有投票權的新住民體驗，詳細解說須攜帶身份證和投票通知單，如何蓋章並投進哪一個投票匭，現場還有家長帶孩子一起認識台灣選舉文化。