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新住民展現家鄉文化 享異市集熱鬧登場

2019-12-08 14:11聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣政府為響應國際移民日，今天在花蓮文化創意產業園區舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動。台灣國際家庭互助協會邀請民眾穿上印尼的「沙龍」，體驗不同風情文化。另來自泰國的新住民邵吉爾表示，為慶祝國際移民日，戴上潑水節花圈，象徵泰國文化，希望台灣跟泰國能保持友好關係。

在全球化的趨勢下，許多國家人民跨國境遷移定居，聯合國於2000年訂定12月18日為國際移民日，呼籲世界各國重視移民人權與尊重多元文化。花蓮縣政府今天舉辦「享異市集」，邀請各新住民服務據點表演，展示服務成果，並有美味異國料理攤位，讓民眾了解新住民生活文化。

台灣國際家庭互助協會花蓮站指出，一開始教導新住民學中文，現在讓新住民主動介紹家鄉，讓民眾更了解異國文化。今天邀請民眾體驗印尼的傳統服飾「沙龍」裙，用一塊南洋花紋的布，發揮創意披掛或綁在身上，彷彿來到熱情的峇里島，只要穿上沙龍裙，協會就請民眾試吃咖哩雞蛋，濃郁的香料更能體會南洋風情。

從泰國嫁來台灣20幾年的邵吉爾說，台灣民眾最熟知的就是潑水節，因此今天戴上潑水節花圈和項鍊，並帶來涼拌木瓜、打拋豬肉及泰式奶茶，跟女兒蘇慧琳一起販售，也歡迎民眾在夏天的時候體驗泰國潑水節文化。

另外，因應明年總統、立委大選，花蓮縣選委會也在攤位設立簡易模擬投票區，邀請已有投票權的新住民體驗，詳細解說須攜帶身份證和投票通知單，如何蓋章並投進哪一個投票匭，現場還有家長帶孩子一起認識台灣選舉文化。

花蓮縣政府張逸華副秘書長表示，透過國際移民日活動，邀請新住民及服務網絡夥伴參與，看見新住民克服文化、生活等差異，融入在地生活，他們的優勢與潛能應予肯定與重視，也向所有營造友善及多元環境的推手們致謝。

花蓮縣政府為響應國際移民日，今天在花蓮文化創意產業園區舉辦「2019國際移民日-...
花蓮縣政府為響應國際移民日，今天在花蓮文化創意產業園區舉辦「2019國際移民日-享異市集」活動，邀請新住民上台跳舞。記者王思慧／攝影
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台灣國際家庭互助協會花蓮站邀請民眾試穿尼的「沙龍」裙，並請民眾試吃咖哩雞蛋料理。...
台灣國際家庭互助協會花蓮站邀請民眾試穿尼的「沙龍」裙，並請民眾試吃咖哩雞蛋料理。記者王思慧／攝影
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從泰國嫁來台灣20幾年的邵吉爾（右）和女兒蘇慧琳一起販售泰式料理，吸引許多民眾購...
從泰國嫁來台灣20幾年的邵吉爾（右）和女兒蘇慧琳一起販售泰式料理，吸引許多民眾購買品嘗。記者王思慧／攝影
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