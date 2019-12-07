親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

禿漢終於合體！韓國瑜、侯友宜明將在新北同框造勢

謝謝你的勇敢！新二代母女當好友 互相打氣走過黑暗期

2019-12-07 17:20聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣新住民與二代子女人數有1萬多人，優秀的新住民二代，各自在不同的領域奉獻所學，發光發熱。

縣長林姿妙今天（7）日在縣府多媒體簡報室，與新二代見面會，頒獎鼓勵，並跟新住民家庭提早歡度國際移民節。

而宜蘭縣新住民以來自中國大陸及東南亞國家居多，這群新住民飄洋過海，遠嫁他鄉，在宜蘭落地生根，也培育出許多優秀的新二代，新住民有的雖遭遇人生困境，但努力為未來與生活打拼，讓很早就是單親媽媽的林姿妙很有感，不禁感動地說：「謝謝你們的勇敢！」

新住民二代中，20歲的黃玉真，媽媽來自中國大陸。從小在大陸長大，15歲時回臺就讀， 並考取蘭陽女中資優班，她品學兼優、才華洋溢，榮獲許多文學獎項，高中畢業後考上臺灣大學中文系就讀，喜歡文學創作，希望未來能發揮所長，在出版社或影視媒體工作，透過文字的書寫傳遞，為群眾帶來更寬闊的視野，關懷弱勢團體，讓社會更和諧，讓世界看見臺灣。

「我們是母女，但更是好朋友。」黃玉真與跟媽媽兩人相依為命，生活曾陷入困頓，兩人像朋友般相互鼓勵，攜手度過，黃媽媽心情不好時，黃玉真會搭著媽媽的肩，開導與安慰說：「不要想太多喔…」剛開始，黃媽媽還不習慣：「喂，我是妳的媽媽哩，沒大沒小！」但久了發現，這種朋友關係很好，常會笑著回答女兒：「對，妳說的都對。」雖是母女，卻以朋友相待，對抗逆境更有力。

新二代中，18歲的王睿婕是明志科技大學學生，媽媽也是來自中國大陸，在就讀蘭陽女中，就曾獲文學比賽、科學競賽及物理競賽無數獎項，課業之餘也熱心公益，跟隨媽媽走訪老人院、孤兒院、社福等機構陪伴關懷，未來希望在化工領 域專精研習，回饋所學。

另外，17歲的李昆昌就讀羅東高中語文資優班，媽媽來自越南，他在校成績優異，曾獲得全國小論文比賽甲等佳績，並獲選為108年羅東鎮優秀青年獎；20歲的黃楷軒在划船運動項目大放異彩，曾獲得全國中等學校划船錦標賽 各項賽事無數獎牌，更榮獲103年總統教育獎，喜歡越南文及中文，喜愛探索語言的優美，未來希望能用自己的語言優勢，推廣國際語言文化。

17歲楊宜薰是各項國內外羽球賽事的常勝軍，近期更榮獲新加坡青少年國際羽球系列賽冠軍，揚名國際，未來希望 能在羽球領域更加精進，努力成為國手，為國爭光，大聲向全世界說：「我是臺灣 人，我母親來自越南！」

「我們是母女，但更是好朋友。」新二代黃玉真與跟媽媽兩人相依為命，生活曾陷入困頓，...
「我們是母女，但更是好朋友。」新二代黃玉真與跟媽媽兩人相依為命，生活曾陷入困頓，兩人像朋友般相互鼓勵，攜手度過。記者羅建旺／攝影
分享
宜蘭縣新住民與二代子女人數有1萬多人，優秀的新住民二代，各自在不同的領域奉獻所學...
宜蘭縣新住民與二代子女人數有1萬多人，優秀的新住民二代，各自在不同的領域奉獻所學，發光發熱，縣長林姿妙今天與新二代見面會，頒獎鼓勵，並跟新住民家庭提早歡度國際移民節。 記者羅建旺／攝影
分享

新住民

延伸閱讀

聯合盃作文大賽首在宜蘭頒獎 得獎者：真心會獲...

宜蘭中央合拍！太平山森鐵「山地路段」規畫建纜...

宜蘭創意料理達人賽…12支入圍 14日決賽

宜蘭真功夫「創意料理達人」登場 力邀米其林名...

相關新聞

影／6層樓高74公尺長 花蓮新天堂樂園溜滑梯成世界之最

2019-12-07 16:40

影／蔡適應成立2後援會 林右昌：有他和蔡英文基隆進步大

2019-12-07 17:11

扶輪傳愛消除C肝 前進宜縣大同鄉肝炎免費大篩檢

2019-12-07 13:38

被問婚變 梁靜茹：最近好 依然相信這世界是如此美好

2019-12-07 13:02

30年藝人生涯想轉行選市長 許效舜：希望暖暖出市長

2019-12-07 12:42

台東農村再造「農好柑仔店」很吸睛

2019-12-07 12:31

影／梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站 遇當年帶隊老師

2019-12-07 12:11

一日遊冬季小旅行好搶手 溫泉專車額滿花蓮縣府再加碼

2019-12-07 10:54

台東消防小鮮肉猛男成冬季戀「哥」 網友也瘋狂！

2019-12-07 09:51

花蓮輔具中心啟用 輪椅日租10元

2019-12-06 23:48

「打從心裡，暖暖的」／梁靜茹今到暖暖國小校慶獻唱

2019-12-06 23:40

私房景點／高架橋祕境田園風 延伸景點

2019-12-06 23:18

基隆改造綠地空間有成彩虹步吸睛 台灣景觀大獎奪2獎

2019-12-06 17:12

1萬4千人次的愛心挹注 東基信實樓啟用

2019-12-06 14:36

2020羅東桌曆出版 要如何免費拿得到？

2019-12-06 14:35

影／農業高產值！三星蔥不到1年運銷已破2億元

2019-12-06 13:57

全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了

2019-12-06 13:28

西定河連2次遭偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千

2019-12-06 12:44

聽人魚姊姊說故事穿人魚裝大受歡迎 海科館六日加映

2019-12-06 11:50

花蓮輔具中心啟用 租輪椅每天只要10元還有到宅維修

2019-12-06 12:16
看更多

熱門文章

台南「中國城」重生！世界7大令人期待的公園快開放了

2019-12-07 12:34

影／梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站 遇當年帶隊老師

2019-12-07 12:11

清晨路樹倒塌 土城員警聯合區公所緊急排解堵塞

2019-12-06 23:51

番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21

76歲獨居嬤月僅2千生活費 當課陪自立還喜獲多孫

2019-12-07 10:20

北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

2019-12-07 06:49

找場地開分館 館長：新竹開價是神租金真的會吐血

2019-12-07 12:38

生人迴避「莫再直播」 彰化縣鹿港鎮今晚送肉粽

2019-12-07 15:58

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

感動！他專捐對到獎發票 強調生活夠用就好

2019-12-07 11:08

竹東舊台泥特色公園改造完成 年底將啟用

2019-12-07 12:35

台東消防小鮮肉猛男成冬季戀「哥」 網友也瘋狂！

2019-12-07 09:51

30年藝人生涯想轉行選市長 許效舜：希望暖暖出市長

2019-12-07 12:42

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

蔡英文：中央有永和市民當總統 蔡沐霖當溝通橋梁

2019-12-06 21:07

讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

2019-12-07 08:27

換熱水器 南投補助3千~1.2萬元

2019-12-06 23:57

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

盧秀燕砲打中火：她和顏寬恒每天跟中央對槓顧好空氣

2019-12-07 13:15

影／林國慶競選總部成立 林一度哽咽感謝民眾支持

2019-12-07 15:32

靜宜「主顧聖母堂」落成 台中新地標

2019-12-06 23:55

台中大坑步道假日2萬人走 木棧道等設施整修後更好走

2019-12-07 09:53

影／嘉義市長黃敏惠認為「最噁心的事」移花接木

2019-12-07 14:35

巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓 高雄追光季寒雨中點燈

2019-12-06 22:09

一日遊冬季小旅行好搶手 溫泉專車額滿花蓮縣府再加碼

2019-12-07 10:54

高雄2千童軍聯合大露營 日、韓國際童軍跨海共襄盛舉

2019-12-06 19:17

黃國昌質疑屏議會下架影片挨告 張怡回擊：告什麼告？

2019-12-06 21:33

全國首波！三地門原住民拿回傳統領域土地

2019-12-06 19:00

挺韓罷韓同日登場 警政署長強調「會嚴懲暴力」

2019-12-07 12:59

台南西港胡麻節暖呼呼登場 麻油雞及黑芝麻香腸免費嘗

2019-12-07 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top