謝謝你的勇敢！新二代母女當好友 互相打氣走過黑暗期

宜蘭縣新住民與二代子女人數有1萬多人，優秀的新住民二代，各自在不同的領域奉獻所學，發光發熱。

縣長林姿妙今天（7）日在縣府多媒體簡報室，與新二代見面會，頒獎鼓勵，並跟新住民家庭提早歡度國際移民節。

而宜蘭縣新住民以來自中國大陸及東南亞國家居多，這群新住民飄洋過海，遠嫁他鄉，在宜蘭落地生根，也培育出許多優秀的新二代，新住民有的雖遭遇人生困境，但努力為未來與生活打拼，讓很早就是單親媽媽的林姿妙很有感，不禁感動地說：「謝謝你們的勇敢！」

新住民二代中，20歲的黃玉真，媽媽來自中國大陸。從小在大陸長大，15歲時回臺就讀， 並考取蘭陽女中資優班，她品學兼優、才華洋溢，榮獲許多文學獎項，高中畢業後考上臺灣大學中文系就讀，喜歡文學創作，希望未來能發揮所長，在出版社或影視媒體工作，透過文字的書寫傳遞，為群眾帶來更寬闊的視野，關懷弱勢團體，讓社會更和諧，讓世界看見臺灣。

「我們是母女，但更是好朋友。」黃玉真與跟媽媽兩人相依為命，生活曾陷入困頓，兩人像朋友般相互鼓勵，攜手度過，黃媽媽心情不好時，黃玉真會搭著媽媽的肩，開導與安慰說：「不要想太多喔…」剛開始，黃媽媽還不習慣：「喂，我是妳的媽媽哩，沒大沒小！」但久了發現，這種朋友關係很好，常會笑著回答女兒：「對，妳說的都對。」雖是母女，卻以朋友相待，對抗逆境更有力。

新二代中，18歲的王睿婕是明志科技大學學生，媽媽也是來自中國大陸，在就讀蘭陽女中，就曾獲文學比賽、科學競賽及物理競賽無數獎項，課業之餘也熱心公益，跟隨媽媽走訪老人院、孤兒院、社福等機構陪伴關懷，未來希望在化工領 域專精研習，回饋所學。

另外，17歲的李昆昌就讀羅東高中語文資優班，媽媽來自越南，他在校成績優異，曾獲得全國小論文比賽甲等佳績，並獲選為108年羅東鎮優秀青年獎；20歲的黃楷軒在划船運動項目大放異彩，曾獲得全國中等學校划船錦標賽 各項賽事無數獎牌，更榮獲103年總統教育獎，喜歡越南文及中文，喜愛探索語言的優美，未來希望能用自己的語言優勢，推廣國際語言文化。