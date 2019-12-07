影／蔡適應成立2後援會 林右昌：有他和蔡英文基隆進步大

民進黨基隆市立委參選人蔡適應今天一口氣成立七堵、信義區後援會，市長林右昌說，基隆這些年能有這樣的進步，完全有賴總統蔡英文、立委蔡適應在中央相挺，讓市長可以展現都市建設的遠見及執行力，他拜託大家讓蔡英文、蔡適應繼續連任，讓基隆繼續進步。

蔡適應今天成立七堵區、信義區後援會，分別由競選總幹事蘇仁和議員、陳宜議員邀請相挺民眾到場，民進黨基隆市黨部主委張錦煌、後援總會執行長陳東財、議員鄭文婷、童子瑋、林旻勳、張顥瀚、張秉鈞等也都到場相挺。

林右昌說，基隆這些年能有這樣的進步，完全有賴總統蔡英文、立委蔡適應在中央相挺，讓市長可以展現都市建設的遠見及執行力，他拜託大家、選戰進入倒數間段，要更熱情努力拉票，讓蔡英文、蔡適應繼續連任，讓基隆繼續進步。張錦煌表示，蔡適應在國會為基隆爭取預算，守護民主自由的民主進步黨。

陳宜表示，今天信義後援會成立 ，吸引人滿滿的群眾，致贈凍蒜、包粽、旺來、好彩頭為總統小英及立委適應加油打氣。

蘇仁和表示，蔡適應是一個人認真打拚的立委，連續7個會期讓公督盟評鑑為優秀立委的候選人，他讓瑪陵坑、友蚋無自來水地區可以順利申裝自來水。

蔡適應表示，基隆輕軌捷運當初要推動時，國民黨提了案子要砍基隆輕軌捷運的預算，他在立法院遊說眾多委員、並在立法院睡了1周，總算在最後保住了基隆輕軌捷運，對基隆人來說基隆輕軌捷運，可以有效地增加發車量、班次量，然後改善基隆河谷廊帶的瓶頸，先期工程目前已經在動了，主體工程大約在明年年底可以動工；另外，也推動高速公路的拓寬案，讓汐止到大華系統的塞車問題，可以迎刃而解。