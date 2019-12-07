影／宋瑋莉中山區大團結 郝龍斌：她有情有義才能改變基隆

國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉今天成立中山區團結大會，現場人潮擠滿，國民黨副主席郝龍斌到場加持表示，宋瑋莉有情有義，只有支持她才能改變基隆。

郝龍斌表示，宋瑋莉對基隆有愛，對地方重情重義，她關心每一個人，也關心每一位庶民，她是一位庶民立委，大家送溫暖給她。基隆要發展，經濟要好，產業要好，都市要都更新，他每個月都從基隆走過，4年來這裡都沒有改變，基隆要改變交通是關鍵。

郝龍斌說，到今天為止，7個區還有非常多的區，還沒有快捷公車直通台北，基隆通勤民眾有10萬人，只要支持宋瑋莉，她才能把交通做好。

郝龍斌提到2年前宋瑋莉擔任議長及黨部主委時，參加市長選舉的黨內初選，因為民調疏失，她為了黨的團結，明明民調是她贏，最後她退出讓謝立功選，雖然謝立功最後沒有打贏，但國民黨最需要的就是宋瑋莉這種團結的精神，如果上次她沒有退，可能就是市長了，這次大家要還給她一個公道，讓她當上立委。