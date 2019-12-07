影／6層樓高74公尺長 花蓮新天堂樂園溜滑梯成世界之最

台開花蓮新天堂樂園有座6層樓高，74.638公尺長的溜滑梯，去年底啟用以來，吸引約5萬人試膽，還獲得金氏世界紀錄認證，是世界最長的室內溜滑梯，今天頒發證書。

這座世界最長的室內溜滑梯，從地下1樓到地上5樓，為雙螺旋的溜滑梯，彎度斜度為13度，滑下來約需15秒鐘，相當刺激。金氏紀界紀錄認證人員今年10月下旬到現場仔細量測，再比對相關資料，確認是世界之最，今天由來自美國的認證官Louis Jelinek授證，縣府文化局長江躍辰到場見證。

台開集團董事長邱復生說，3年前設計溜滑梯時，其實是從安全考量，想在商場內做一個安全的逃生設備，所以設計出口在地下一樓，緊急時可以疏散人潮；後來又想到與民眾兒時溜滑梯的記憶相連結，以一般國小溜滑梯的彎度和斜度，打造出這座童趣又安全的溜滑梯，雖然比一般溜滑梯長許多，但很多人溜過後，會想到快樂的兒時記憶。

邱復生說，這是繼今年1月，使用174萬餘片馬賽克瓷磚打造的新天堂樂園馬賽克外牆，獲認證「世界最大瓷磚壁畫」、6月高168公尺、寬72.5公尺，由禪畫藝術家洪啟嵩繪畫的世紀大佛畫作，獲認證「世界最大畫作」後，台創新天堂樂園今年獲得的第三項金氏世界紀錄。