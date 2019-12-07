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扶輪傳愛消除C肝 前進宜縣大同鄉肝炎免費大篩檢

2019-12-07 13:38聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府102年起與肝病防治學術基金會合作，分別在員山鄉、頭城鎮、壯圍鄉、五結鄉、三星鄉、蘇澳鎮、礁溪鄉、冬山鄉、南澳鄉等篩檢肝炎，受檢1萬1016人，結果發現B型肝炎帶原者1312人，帶原率約為百分之11.91，C型肝炎陽性315人，帶原率約為百分之2.86。

縣政府今年再結合肝病防治學術基金會、還有國際扶輪的「扶輪傳愛消除 C 肝」計畫，今天在大同鄉衛生所篩檢肝炎，共有390名20歲以上民眾接受抽血檢驗B、C型肝炎抗原抗體、肝功能GOT/GPT、甲種胎兒蛋白肝癌指數。

篩檢經檢測為B、C型肝炎者，再加驗病毒量，現場並由4位肝膽腸胃專科醫師提供腹部超音波檢查，發現相關肝膽疾病者協助轉診治療；肝病防治學術基金會提供須就醫但家境貧困者6次就醫協助，包括就醫交通補助、掛號費、健保部分負擔費用及自費部分。

國際扶輪指出，肝病一直是國病，「扶輪傳愛消除C 肝」 扶輪人積極投入防治，今年國際扶輪3523地區2019-20全球獎助金，執行根除肝病計畫 從南到北，全台有7場肝病防治篩檢，今天深入宜蘭縣大同鄉，希望協助治療或定期追蹤，根除台灣肝病；台北逸仙扶輪社長陳桂惠表示， 扶輪人出錢、出力、出時間、出愛心，就是要大家心手相連，一起做慈善。

宜蘭縣政府指出，依據原住民族委員會統計資料，慢性肝病及肝硬化是原住民族的第3大死因，肝和肝內膽管癌則是第2大癌症死因，而造成慢性肝病、肝硬化及肝癌最主要原因，就是B、C型肝炎沒有規律追蹤治療。

宜蘭縣政府表示，目前C型肝炎已經可以藉由新型全口服藥物治癒，至今年10月底，國內已有7萬3千多人接受口服C型肝炎新藥治療，完成療程的民眾於治療後，有超過百分97民眾已檢測不到病毒，衛生福利部明年已編列82億元預算投入於C型肝炎口服藥物治療上，可望造福6萬名C型肝炎感染者。

宜蘭縣政府今年結合肝病防治學術基金會、還有國際扶輪的「扶輪傳愛消除 C 肝」計畫...
宜蘭縣政府今年結合肝病防治學術基金會、還有國際扶輪的「扶輪傳愛消除 C 肝」計畫，今天在大同鄉衛生所篩檢肝炎。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣政府今年結合肝病防治學術基金會、還有國際扶輪的「扶輪傳愛消除 C 肝」計畫...
宜蘭縣政府今年結合肝病防治學術基金會、還有國際扶輪的「扶輪傳愛消除 C 肝」計畫，今天在大同鄉衛生所篩檢肝炎，副縣長林建榮出席。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣政府今年結合肝病防治學術基金會、還有國際扶輪的「扶輪傳愛消除 C 肝」計畫...
宜蘭縣政府今年結合肝病防治學術基金會、還有國際扶輪的「扶輪傳愛消除 C 肝」計畫，今天在大同鄉衛生所篩檢肝炎。圖／宜蘭縣政府提供
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B型肝炎肝病衛生所

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