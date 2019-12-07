30年藝人生涯想轉行選市長 許效舜：希望暖暖出市長

許效舜是暖暖國小第29屆校友，他今天也出席暖暖國小120周年慶，他在致詞時說，將來如果暖暖如果有一個市長，他希望把基隆變成一個最溫暖的地方，把暖暖的力量散發到每一個角落。現場民眾對他喊「選市長」。

許效舜表示，他在暖暖長大，暖暖是全世界最溫暖的地方，每次去外國有人問他來自哪裡，他都會說他住「DOUBLE WORM」，暖暖就是比溫暖更溫暖，兩個暖。

他說，自民國78年進入演藝圈，到現在剛好30年，他的戶籍從來都沒有遷到台北，一直留在暖暖。今天市長林右昌有來，前副市長柯水源也都在，將來如果暖暖如果有一個市長，他希望把基隆變成一個最溫暖的地方，把暖暖的力量散發到每一個角落。

許效舜今天說，希望暖暖出一個市長，現場不少民眾鼓勵他「選下屆市長，我們支持你」，許效舜說，他會和大家一起加油，謝謝大家，暖暖國小120周年校慶，是基隆人的驕傲，他是校友一定要來共襄盛舉。