影／梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站 遇當年帶隊老師

唱紅「暖暖」的歌手梁靜茹13年前這首歌的MV，到暖暖火車站及暖暖國小拍攝，梁靜茹今天不僅現身國小和大家一起唱「暖暖」，回味當年的情景，結束之後還到暖暖火車站，她站在月台上和寫著「暖暖」兩字的站牌合照，她說，13年後重回這裡，感觸良多，很感動。

市長林右昌、傑出校友許效舜也都出席，並和梁靜茹合影。記者游明煌／攝影 分享 facebook

今天基隆下雨，梁靜茹到達暖暖火車站後，在月台上拍照、拍影片，重新回味13年前來拍片的情景。梁靜茹說，很高興重回暖暖國小、暖暖火車站，就訂10年之約再來看。

13年前帶暖暖國小到暖暖火車站和梁靜茹一起拍片的李傲梅老師，昨天也到暖暖國小和梁靜茹相認，梁靜茹特別和李傲梅合照，並說「原來那時帶隊的老師是你，謝謝你」，李傲梅表示，現在她離開暖暖國小了，但當年就是她帶學生去的車站的，她記得還教梁靜茹手風琴怎麼拉，沒想到，已過13年了。