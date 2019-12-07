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影／梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站 遇當年帶隊老師

2019-12-07 12:11聯合報 記者游明煌／即時報導

唱紅「暖暖」的歌手梁靜茹13年前這首歌的MV，到暖暖火車站及暖暖國小拍攝，梁靜茹今天不僅現身國小和大家一起唱「暖暖」，回味當年的情景，結束之後還到暖暖火車站，她站在月台上和寫著「暖暖」兩字的站牌合照，她說，13年後重回這裡，感觸良多，很感動。

市長林右昌、傑出校友許效舜也都出席，並和梁靜茹合影。記者游明煌／攝影
市長林右昌、傑出校友許效舜也都出席，並和梁靜茹合影。記者游明煌／攝影
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今天基隆下雨，梁靜茹到達暖暖火車站後，在月台上拍照、拍影片，重新回味13年前來拍片的情景。梁靜茹說，很高興重回暖暖國小、暖暖火車站，就訂10年之約再來看。

13年前帶暖暖國小到暖暖火車站和梁靜茹一起拍片的李傲梅老師，昨天也到暖暖國小和梁靜茹相認，梁靜茹特別和李傲梅合照，並說「原來那時帶隊的老師是你，謝謝你」，李傲梅表示，現在她離開暖暖國小了，但當年就是她帶學生去的車站的，她記得還教梁靜茹手風琴怎麼拉，沒想到，已過13年了。

基隆市暖暖國小今天120周年校慶，學校老師突發其想，邀請唱紅「暖暖」的歌星梁靜茹到學校唱「地下校歌」，因為當初這首歌MV曾到旁邊的暖暖火車站及暖暖國小教室拍攝，經紀公司一口就答應。今天上午梁靜茹現身，與全校師生一起合唱「暖暖」，讓全校沸騰了，梁靜茹重回13年前拍攝場景，在學校看了一遍，很有感觸。市長林右昌、傑出校友許效舜也都出席，並和梁靜茹合影。

梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站。記者游明煌／攝影
梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站。記者游明煌／攝影
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13年前帶暖暖國小到暖暖火車站和梁靜茹一起拍片的李傲梅老師。記者游明煌／攝影
13年前帶暖暖國小到暖暖火車站和梁靜茹一起拍片的李傲梅老師。記者游明煌／攝影
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梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站。記者游明煌／攝影
梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站。記者游明煌／攝影
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梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站。記者游明煌／攝影
梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站。記者游明煌／攝影
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火車站基隆林右昌

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