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一日遊冬季小旅行好搶手 溫泉專車額滿花蓮縣府再加碼

2019-12-07 10:54聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣府溫泉專車兩條一日遊路線，都會帶遊客到光復鄉，由花蓮林管處管理的大農大富平...
花蓮縣府溫泉專車兩條一日遊路線，都會帶遊客到光復鄉，由花蓮林管處管理的大農大富平地森林地區停留。圖／花蓮林管處提供
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花蓮縣府冬天推出溫泉專車，含車資、午餐和泡湯的一日遊程，只要699元，民眾反應熱烈，1300個名額提前搶完，縣府再加碼660個名額，報名專線（03）8466898，至12月21日為止。

溫泉專車8人以上成行，分成兩條路線，都是上午8時從花蓮火車站出發，載遊客沿著縱谷向南旅遊。瑞穗溫泉路線包含網路爆紅的MR.SAM山姆先生咖啡館、人氣景點大農大富平地森林園區、接著到瑞穗溫泉區或富源蝴蝶谷用餐溫泉體驗，溫泉回程到公主咖啡聽取導覽及到阿美麻糬文化館參觀。

安通路線則有大農大富平地森林園區、織羅部落文化導覽，並帶遊客造訪玉里老字號的廣盛堂羊羹及手工皂坊，再到玉里的安通溫泉區泡湯等。兩條路線都預計在晚間6時回到花蓮市區。

縣府觀光處代理處長張志翔說，花蓮有豐富的溫泉資源，瑞穗溫泉是全台灣唯一富含鐵、鋇的碳酸鹽泉，有「黃金之湯」的美名；位於南區玉里鎮安通溪畔的安通溫泉，泉水含有15種以上礦物質，滋潤皮膚，被稱「美人湯」。

套餐式的溫泉專車結合溫泉、美食和縱谷旅遊景點，每年冬天吸引許多遊客報名，今年原本只有1300個名額，但提早額滿，縣府決定再加碼660個名額，讓更多民眾體驗一場暖呼呼的泡湯小旅行，相關資訊可上花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/。

花蓮縣府在冬季推出的溫泉專車，結合溫泉、美食與旅遊，很受好評。圖／縣府提供
花蓮縣府在冬季推出的溫泉專車，結合溫泉、美食與旅遊，很受好評。圖／縣府提供
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花蓮縣府在冬季推出的溫泉專車，結合溫泉與旅遊等，帶民眾來一場暖呼呼的冬天小旅行。...
花蓮縣府在冬季推出的溫泉專車，結合溫泉與旅遊等，帶民眾來一場暖呼呼的冬天小旅行。圖／縣府提供
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溫泉咖啡館火車站

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