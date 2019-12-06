基隆改造綠地空間有成彩虹步吸睛 台灣景觀大獎奪2獎

基隆改造空間有成校園彩虹步吸睛，台灣景觀大獎奪2獎項。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 第七屆台灣景觀大獎獲獎名單今天出爐，基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程、基隆市望海巷灣串聯計畫，分獲公園綠地公共開放空間類優質獎、環境規劃設計類佳作。市長林右昌肯定同仁辛勤努力與用心，希望大家給市府團隊一個大大的「讚」。

景觀大獎徵選作品，分公園綠地或開放空間、風景遊憩、社區營造或地方創生、住宅居住、環境設施、特殊主題及環境規劃設計七大類，由景觀領域專家學者，採兩階段方式審查評獎。

其中，推動以校園為核心、蘊含城市改造意義「基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」，在公園綠地公共開放空間類，11件複選入圍名單中，和「新營鐵道地景公園一期工程」、「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」、「國立臺灣科學教育館戶外景觀改造」同獲優質獎。

另外，「基隆市望海巷灣串聯計畫」，則在環境規劃設計類10件複選入圍名單，和「桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程」、「臺北市公園綠地系統策略規劃」、「生態社子島景觀總體規劃」、「新竹市步行城市-東門城環境改善工程」、「青草湖周邊景觀改善(含明湖公園及柴橋社區日照中心)」，榮獲佳作肯定。