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2020羅東桌曆出版 要如何免費拿得到？

2019-12-06 14:35聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣羅東鎮公所發行限定版的「2020品味羅東」桌曆出版了。

羅東鎮公所今天指出，桌曆由文史工作者莊文生以文字描繪羅東，點出羅東的溫度，宜蘭新銳藝術家陳衍儒繪圖，以手繪插畫的風格，將傳統習俗融合羅東的街景及活動，並將在地特質與大眾的記憶結合在一起。

桌曆12個月月月有主題，其中，元月的羅東迎春，二月鬧元宵、三月三月三遶境隨想、四月羅莊春櫻、五月天地盤、六月粽香五日節、七月仲夏藝穗瘋羅東、八月七夕會情人、九月文化觀光‧行旅羅東、十月九月九重陽敬老、十一月落羽松林知時節、十二月小鎮跨年新希望，以說故事方式呈現羅東多采樣貌。

「想得到這充滿羅東人文味的桌曆嗎？」羅東鎮公所表示，「品味羅東」桌曆將於本月（12月）11日上午9點到12點幸福發送，民眾只要至羅東鎮公所觀光發展所捐出108年11至12月未列印買受人統一編號，且消費金額達1元以上的紙本發票5張，即可兌領羅東限定桌曆1份，共計1千份，每人每次限領1份，兌完為止，募集發票將全數轉贈公益慈善團體。

鎮長吳秋齡並指出，除桌曆外，鎮公所開發許多羅東在地特色的文創商品，包括印有羅東新秘境的櫻花T型包，有「哈囉羅東！」系列的木製隨身碟(16G)、三角鉛筆、帆布後背包，還有「老懂猴」系列的手機架及檜木多功能架，「行旅羅東」系列的年度筆記書、肩背帆布袋、帆布拉鍊袋及鑰匙包，周邊小物都有家鄉滿滿的故事。

其中，「老懂猴」檜木多功能架是由羅東鎮體育館拆除下來的檜木板二次再造，延續羅東的故事，賦予舊物新生命，相關文創品預計會於明年春節前公布販賣方式及價格，相關訊息可關注羅東鎮觀光發展所臉書羅東觀光旅遊網—文創商品專區

鎮長吳秋齡並指出，除桌曆外，鎮公所開發許多羅東在地特色的文創商品。圖／羅東鎮公所...
鎮長吳秋齡並指出，除桌曆外，鎮公所開發許多羅東在地特色的文創商品。圖／羅東鎮公所提供
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宜蘭縣羅東鎮公所發行限定版的「2020品味羅東」桌曆出版了。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭縣羅東鎮公所發行限定版的「2020品味羅東」桌曆出版了。圖／羅東鎮公所提供
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羅東文創文史工作者

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