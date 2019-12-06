花蓮輔具中心啟用 租輪椅每天只要10元還有到宅維修

花蓮縣長徐榛蔚（中）今天為輔具資源中心揭牌，並聽取中心人員說明各項輔具使用方式。記者王燕華／攝影 分享 facebook 門諾會醫療財團法人門諾醫院獲花蓮縣府委託，辦理輔具資源中心，今天揭牌，除提供10大類100多項輔具租用，也有專業團隊評估選配適合輔具，並提供到宅維修服務，租用輔具按日計費，每周一到五上午8時到下午5時提供服務。

輔具資源中心由物理治療師、職能治療師、社工師等多元團隊組成，提供輔具需求評估、輔具的租借、使用教學、維修、回收等服務，因使用者可能行動不便，還提供到宅維修服務。

門諾醫院表示，考量花蓮地形狹長，輔具資源中心除了設在花蓮市順興路的身心障礙福利服務中心一樓的主要據點，也在北區的國軍花蓮總醫院、中區萬榮鄉與南區玉里鎮的衛生所，提供3個據點的巡迴服務。

今年初起試運作，今天由縣長徐榛蔚、門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚、花蓮縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠等人揭牌啟用。

門諾醫院表示，花蓮縣65歲以上老化人口有5萬多人，身障者也有2萬6000多人，輔具服務對象含身心障礙者長照個案，也開放一般民眾租用。今年初試運作至今，服務近4000案，年紀最大106歲，最小為4個月的寶寶。

提供租用的100多項輔具，包括輪椅、病床、助行器、餐具等。門諾醫院職能治療師李書皓說，以最常租用的輪椅、病床來說，輪椅保證金500元，租金每天10元，病床保證金2000元，租金每天25塊，中低收入戶還可減免。

歸還輔具時，就算是自然耗損，只要沒有人為刻意破壞，會退回保證金。到宅維修服務，只有全新採購新的東西收零件費，工錢政府補助，若只是調整，或更換二手零件都不收費，租用沒有期限，但長期租用不划算，會轉介相關可以申請的資源購買。