親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

沒補助？韓國瑜陣營證實：未從黨部拿到任何一毛錢

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

花蓮輔具中心啟用 租輪椅每天只要10元還有到宅維修

2019-12-06 12:16聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣長徐榛蔚（中）今天為輔具資源中心揭牌，並聽取中心人員說明各項輔具使用方式。...
花蓮縣長徐榛蔚（中）今天為輔具資源中心揭牌，並聽取中心人員說明各項輔具使用方式。記者王燕華／攝影
分享
門諾會醫療財團法人門諾醫院獲花蓮縣府委託，辦理輔具資源中心，今天揭牌，除提供10大類100多項輔具租用，也有專業團隊評估選配適合輔具，並提供到宅維修服務，租用輔具按日計費，每周一到五上午8時到下午5時提供服務。

輔具資源中心由物理治療師、職能治療師、社工師等多元團隊組成，提供輔具需求評估、輔具的租借、使用教學、維修、回收等服務，因使用者可能行動不便，還提供到宅維修服務。

門諾醫院表示，考量花蓮地形狹長，輔具資源中心除了設在花蓮市順興路的身心障礙福利服務中心一樓的主要據點，也在北區的國軍花蓮總醫院、中區萬榮鄉與南區玉里鎮的衛生所，提供3個據點的巡迴服務。

今年初起試運作，今天由縣長徐榛蔚、門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚、花蓮縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠等人揭牌啟用。

門諾醫院表示，花蓮縣65歲以上老化人口有5萬多人，身障者也有2萬6000多人，輔具服務對象含身心障礙者長照個案，也開放一般民眾租用。今年初試運作至今，服務近4000案，年紀最大106歲，最小為4個月的寶寶。

提供租用的100多項輔具，包括輪椅、病床、助行器、餐具等。門諾醫院職能治療師李書皓說，以最常租用的輪椅、病床來說，輪椅保證金500元，租金每天10元，病床保證金2000元，租金每天25塊，中低收入戶還可減免。

歸還輔具時，就算是自然耗損，只要沒有人為刻意破壞，會退回保證金。到宅維修服務，只有全新採購新的東西收零件費，工錢政府補助，若只是調整，或更換二手零件都不收費，租用沒有期限，但長期租用不划算，會轉介相關可以申請的資源購買。

花蓮縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠說，輔具中心對身障者很重要，她就曾遇到輪椅有點小問題，技師立刻協助處理，很感謝各單位支持成立。縣長徐榛蔚期許13鄉鎮市衛生所加入輔具中心的功能，讓服務更有效率與品質。

門諾醫院獲花蓮縣府委託，承辦輔具資源中心，提供10大類上百項供租用，還有專人評估...
門諾醫院獲花蓮縣府委託，承辦輔具資源中心，提供10大類上百項供租用，還有專人評估、到宅維修。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣長徐榛蔚（右2）今天為輔具資源中心揭牌，並聽取中心人員說明各項輔具使用方式...
花蓮縣長徐榛蔚（右2）今天為輔具資源中心揭牌，並聽取中心人員說明各項輔具使用方式。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠說，輔具資源中心對身障者相當實用。記者王燕華...
花蓮縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠說，輔具資源中心對身障者相當實用。記者王燕華／攝影
分享

衛生所身障者徐榛蔚

延伸閱讀

花蓮12月天 棒球、跆拳、霹靂舞3大賽事

花蓮慈濟2腸癌患者 展開細胞治療

商研院花蓮辦新南向國際論壇 助在地業者邁向東...

蕭煌奇花蓮跨年壓軸 考慮挑戰重機出場

相關新聞

大雨西定河連2次偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千

2019-12-06 12:44

聽人魚姊姊說故事穿人魚裝大受歡迎 海科館六日加映

2019-12-06 11:50

影／蘇花改下個月通車 呂國華爭取開放機車族通行

2019-12-06 10:24

台東縣府推廣慢食 聯手日本南部鐵器行銷台東農漁產

2019-12-06 10:23

基隆信義市場旁7店面 市府17日重新標租

2019-12-06 00:22

傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺

2019-12-05 22:09

基隆西定河疑遭兩度偷倒廢油 魚翻肚死民眾難忍惡臭

2019-12-05 21:18

再見了！女導演驟逝 在她最愛的海角樂園追思

2019-12-05 21:06

熱門文章

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發

2019-12-06 07:43

20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 18:58

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top