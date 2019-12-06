聽人魚姊姊說故事穿人魚裝大受歡迎 海科館六日加映

國立海洋科技博物館，上個月舉辦「人魚姊姊說故事暨減塑海洋保育教育課程」，聽美人魚說故事，還可以穿人魚裝，體驗當美人魚的夢想，大受歡迎，海科館應民眾熱烈反應，這星期六、日將再次展開，下星期六還另加開場次，向隅的民眾可把握機會。

海科館指出，人魚姊姊說故事暨減塑海洋保育教育活動，這星期六、日(12月7、8日)，上午10時及12時（兩梯次）及下午2時、4時（兩梯次）；12月14日下午2時及4時（兩梯次），在「兒童廳」登場。由熱愛海洋、常常參與淨灘及淨海活動的人魚姊姊，及海科館館員帶領大家進入人魚姊姊的海洋世界。

「人魚姊姊說故事」課程內容包含「塑膠垃圾汙染與動物危機」、「減塑生活」及「人魚裝介紹與穿戴體驗」三大單元教材。

人魚姊姊將以故事帶領民眾認識海洋生態及我們居住的環境所面臨的危機。引導如何從生活習慣減少對「塑膠製品」的依賴，及避免危害到海洋生物及生態環境，讓小朋友也可從故事中了解海洋教育及從小由生活中學習善待環境，保護所居住與成長的地方。

而「人魚裝介紹與穿戴體驗」，則是特別設計的課程，由被廢棄的漁網與橡膠回收及利用所製成人魚裝，民眾從中可認識與學習，人魚裝不但已成為人魚姊姊人魚裝扮的配備，也同時成為水域活動的裝備之一。