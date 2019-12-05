傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺

花蓮區域立委選舉呈「三腳督激戰」，國民黨參選人黃啟嘉與無黨籍的傅崐萁，今天都在重要票倉花蓮市區拜票，與選民近距離接觸；民進黨蕭美琴競選總部走可愛、親子路線，吸引一票支持者造訪。

傅崐萁今天下午在花蓮市中正路、中華路、中山路等金三角鬧區掃街拜票，看到熱鬧商圈卻有店家拉下鐵門，張貼出租告示，十分感嘆。他表示，台灣百業蕭條，花蓮是重災區，不止觀光蕭條，農業發展、交通建設都停滯不前，這次參選是責任跟使命，希望翻轉後山命運。

他再提「翻轉後山交通三支箭」，包括打通國道6號、興建環島高速公路網及蘇花改二期工程，誓言進入立院後，一定要確實督促政府，不能再虛耗了。 從台中到花蓮只剩短短的20幾公里 只要打通，整個花蓮跟中部的6縣市700萬人口相連，形成東西中部都會區，讓我們的子女不在北漂、西漂或是東漂。

黃啟嘉今天上午到花蓮市老人會，關心長輩的身體健康，並以他醫師專業，提醒長者要注意身體出現警訊，日常生活要多動。他說，「醫養」是參選的重要政見之一，花蓮老年人口日增，需要更多重要醫療設施及人才，需要專業的立法委員來爭取。

他也到市區的重慶市場，走遍每個攤位，與民眾握手打招呼，關心攤商經營狀況。