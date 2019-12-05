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基隆西定河疑遭兩度偷倒廢油 魚翻肚死民眾難忍惡臭

2019-12-05 21:18聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市今天下午雨勢不斷，西定河下午起河面有疑似柴油、廢油的油汙浮在河面上，面積非常大，晚間更是嚴重，很多居民投訴油臭味受不了，晚間河面發現不少死魚，市府環保局到場採樣，設攔油索，並追查可疑排放點。議員鄭文婷說，疑遭傾到廢油，造成水質及空氣嚴重汙染

光華里長陳世豐說，西定河每逢下雨天常飄散不明油汙，今天下午近1時發現油味更是重，河面都是浮油汙染，希望環保局查明到底是什麼原因？

今天下午在西定河下游明德里、光華里及新店里附近民眾都反映，難忍惡臭，市府環保局下午接獲通報後，立即派員勘查，並先於成功二路1巷處架設吸油棉索，但到了晚間7點半左右，發現油汙越來越嚴重，疑似有人再度傾倒廢油，市議員鄭文婷服務處接獲反映，鄭文婷立刻連繫環保局，請環保局立即到場處理。

鄭文婷說，前往自來街西定河上橋梁勘查時，發現河面上有大面油漬，河裡的魚隻疑似遭到廢油汙染而翻肚死亡，現場空氣瀰漫著濃濃的油氣，鄭文婷一路由愛一路右轉忠三路抵達公園頂時，在愛一路上就已經可以聞到濃濃的油氣味，研判應是油汙已經順著西定河一路從中山區進入仁愛區公園頂自來街一帶，而後順著河水流到愛一路。

環保局水土科科人員說，下午已經先在成功二路1巷設置吸油棉索，並會從忠二路、忠三路旭川河上的適當位子放置吸油棉索，用以截流廢油，以免汙染基隆港，會往上游尋找可疑的違法排放點。

鄭文婷呼籲，所有違法排放廢汙水行為都是不應該的，不僅造成水質汙染，且油氣造成行經當地民眾身體不適，是嚴重損害他人身體健康的缺德行為，希望民眾能夠勇於檢舉不法行為，也期待違法行為者能夠自行出面認錯，以免日後造成損及更多民眾的傷害。

基隆西定河大雨疑遭偷倒廢油，民眾臭到受不了。圖／議員鄭文婷提供
基隆西定河大雨疑遭偷倒廢油，民眾臭到受不了。圖／議員鄭文婷提供
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基隆西定河大雨疑遭偷倒廢油，民眾臭到受不了。圖／光華里長陳世豐提供
基隆西定河大雨疑遭偷倒廢油，民眾臭到受不了。圖／光華里長陳世豐提供
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基隆西定河大雨疑遭偷倒廢油，民眾臭到受不了。圖／光華里長陳世豐提供
基隆西定河大雨疑遭偷倒廢油，民眾臭到受不了。圖／光華里長陳世豐提供
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基隆西定河大雨疑遭偷倒廢油，民眾臭到受不了，並有死魚浮出。圖／議員鄭文婷提供
基隆西定河大雨疑遭偷倒廢油，民眾臭到受不了，並有死魚浮出。圖／議員鄭文婷提供
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基隆港水質重汙染

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