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東北季風發威 綠島、蘭嶼船班取消延期

2019-12-05 18:56聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

東北季風發威，打亂離島海運，東部航務中心今天公告，明天（6日）上午09點30分台東綠島 ，10點30分綠島往台東及下午船班取消外，另星期六（7日）船班因海象不佳取消。

此外，明天（6日）台東往返蘭嶼船班因海象不佳，全天取消。延後船班時間改為星期日（8日 ）上午09點台東往蘭嶼與下午14點30分蘭嶼往台東。

東北季風發威，打亂離島海運，東部航務中心今天公告綠島、蘭嶼船班取消延期。本報資料...
東北季風發威，打亂離島海運，東部航務中心今天公告綠島、蘭嶼船班取消延期。本報資料照片
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