東北季風發威 綠島、蘭嶼船班取消延期

東北季風發威，打亂離島海運，東部航務中心今天公告，明天（6日）上午09點30分台東往綠島 ，10點30分綠島往台東及下午船班取消外，另星期六（7日）船班因海象不佳取消。

此外，明天（6日）台東往返蘭嶼船班因海象不佳，全天取消。延後船班時間改為星期日（8日 ）上午09點台東往蘭嶼與下午14點30分蘭嶼往台東。 東北季風發威，打亂離島海運，東部航務中心今天公告綠島、蘭嶼船班取消延期。本報資料照片 分享 facebook