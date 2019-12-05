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商研院花蓮辦新南向國際論壇 助在地業者邁向東協

2019-12-05 18:32聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

政府推動新南向，首度在花蓮舉辦國際論壇，針對花、東兩地的小農、文創等業者，今天邀請到新加坡越南的電商、零售商專家，分析新南向市場及消費趨勢，也有10家在地業者展示商品，現場與外商媒合交流。

這場「新南向、新商機－樹立台灣產業新標竿」國際高峰論壇，由經濟部國貿局與財團法人商業發展研究院舉辦，今天下午在花蓮翰品酒店登場，有上百家在地業者參與，吸收新南向市場資訊。

經濟部國貿局副局長李冠志說，花蓮有許多特色的伴手禮、工藝品，很適合進入東協市場，但是業者對這個區塊比較陌生，透過論壇邀請商地業者分享經驗，讓在地業者有更多了解。商研院行銷與消費行為研究所長曾志成說，業者可能誤以為自己生產規模小，不可能外銷，其實只要對準市場，都能嫁接找到合適的通路。

主辦單位今天邀請到邁入電子商務的新加坡郵政(Singapore Post) 副總裁Derek Tan，以及越南知名零售商Buy2Sell 的採購經理Nicolas Cabero，分享新加坡和越南的消費市場，也提醒中小型特色品牌跨境銷售時，會遇到的挑戰和解決之道。

商研院行銷所策展總監康耕輔則講述市場動能與行銷策略；資深市場規畫師周毓敦針對花蓮最重要的觀光產業，發表「用觀光吸引國際流量」的創新行銷模式。

Mr.Derek Tan說，新加坡有線上樣品測試平台，目前也引進許多海外產品，很歡迎台灣品牌加入；Nicolas Cabero表示，集團與台灣在內的50個國家地區、超過500個供應商合作，未來還會擴展到泰國和印尼，鼓勵台灣商品一同開拓市場通路。

商研院今天下午在花蓮翰品酒店辦新南向新商機國際高峰論壇，現場有在地業者展示商品。...
商研院今天下午在花蓮翰品酒店辦新南向新商機國際高峰論壇，現場有在地業者展示商品。記者王燕華／攝影
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商研院今天下午在花蓮翰品酒店辦新南向新商機國際高峰論壇，現場上百業者專注聆聽東協...
商研院今天下午在花蓮翰品酒店辦新南向新商機國際高峰論壇，現場上百業者專注聆聽東協市場資訊。記者王燕華／攝影
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商研院今天下午在花蓮翰品酒店辦新南向新商機國際高峰論壇，邀請專家分析新加坡與越南...
商研院今天下午在花蓮翰品酒店辦新南向新商機國際高峰論壇，邀請專家分析新加坡與越南市場動態。記者王燕華／攝影
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