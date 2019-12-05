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太魯閣族醫師回鄉帶頭種金牌咖啡 翻轉重光部落

2019-12-05 17:54中央社 花蓮縣5日電

在花蓮瑞穗鄉開業的太魯閣族醫師戴豐秋，平常穿白袍看診，休假則換上雨鞋、工作服，回到故鄉秀林鄉重光部落和族人一起種咖啡樹，成立產銷班，打造咖啡體驗中心留住年輕人。

戴豐秋接受中央社記者採訪表示，自己並不是咖啡愛好者，過去甚至只喝罐裝咖啡，直到在都市看到人手一杯咖啡，認為可以為部落帶來商機，9年前才帶著咖啡樹苗回部落種植，從不被看好，等了3年才有收成，到現在愈來愈有規模。

戴豐秋笑說，門外漢入門就是靠熱忱，自己買了1萬5000株樹苗，估計到現在還活著的應該有1萬株左右，從起初僅3戶跟著他種，到現在有14人一起組成咖啡產銷班第一班。

在農糧署東區分署協助下，產銷班種植的17公頃面積，就有12公頃已經獲得有機咖啡認證，廢棄校舍也整修改建成「咖啡體驗中心」，讓產銷班教導族人咖啡加工流程。

戴豐秋引進多種專業設備，打造部落咖啡廳，他說，希望改變部落族人的飲酒習慣，現在喝咖啡的人確實變多了，雖然收支還沒打平，但未來希望發展體驗觀光，讓年輕人回到部落。

戴豐秋的咖啡翻轉夢還在進行，但他現在已經不是咖啡門外漢了，他的咖啡去年獲得花蓮咖啡評鑑「金牌」，鼓舞更多族人投入咖啡種植，他也將自有品牌取名「泥妲咖啡」，泥妲（nita）太魯閣族語意思是「我們」，他希望和部落一起種出「我們的咖啡」。

農糧署東區分署分署長陳昌岑表示，花蓮咖啡種植總面積約78公頃，有機種植就占了40公頃，雖然面積、產量不是全國最大，但品質優良，目前正輔導朝向精品路線，做出市場區隔。

咖啡廳太魯閣族東區

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