影／太魯閣族「斜槓」醫師 種咖啡只為替部落找商機

花蓮太魯閣族醫師戴豐秋苦讀出身，行醫後家境改善，但他見部落工作機會少、年輕人外流，9年前展開斜槓人生，假日脫下白袍返鄉種咖啡，從一個「只喝伯朗」的門外漢，去年成為花蓮評鑑金牌的「金牌咖啡醫生」，還在家鄉秀林鄉重光部落成立產銷班，帶10多名族人一起種植，吸引年輕人返鄉工作，也盼改變族人飲酒文化。

49歲戴豐秋，9年前回到秀林種咖啡，一開始因為經營管理不擅，咖啡苗幾乎死光光；他笑說，9年來種下逾1萬5000棵咖啡樹，目前約剩1萬棵，有鐵比卡、紅波旁、藝妓等品種。

他種咖啡的目的，是為部落開發商機，但一開始族人很存疑，以為他只是「玩玩的」，僅有3戶跟著種植，隨著他愈種愈有心得，已有10多名族人加入，還成立產銷班，擔任班長，在農糧署東區分署協助下，與班員們朝有機種植方向努力，目前產銷班17公頃咖啡園，就有12公頃獲得有機認證。

戴豐秋一直努力精進咖啡品質，每年都到西部了解最新的咖啡品種、管理方式等。去年花蓮縣府舉辦第二屆花蓮縣精品咖啡評鑑比賽，他送3件參賽，一件金牌、二件銅牌，品質獲得肯定。他還打出自有品牌「泥妲」，泥妲（nita）在太魯閣族語的意思是「我們」，要和部落一起種出「我們的咖啡」。

戴豐秋的咖啡翻轉夢還在進行，但他現在已經不是咖啡門外漢了，他的咖啡去年獲得花蓮咖啡評鑑「金牌」，鼓舞更多族人投入咖啡種植，他也將自有品牌取名「泥妲咖啡」，泥妲（nita）在太魯閣族語的意思是「我們」，他希望和部落一起種出「我們的咖啡」，也希望族人們多喝咖啡。