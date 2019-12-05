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影／太魯閣族「斜槓」醫師 種咖啡只為替部落找商機

2019-12-05 17:06聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮太魯閣族醫師戴豐秋苦讀出身，行醫後家境改善，但他見部落工作機會少、年輕人外流，9年前展開斜槓人生，假日脫下白袍返鄉種咖啡，從一個「只喝伯朗」的門外漢，去年成為花蓮評鑑金牌的「金牌咖啡醫生」，還在家鄉秀林鄉重光部落成立產銷班，帶10多名族人一起種植，吸引年輕人返鄉工作，也盼改變族人飲酒文化。

49歲戴豐秋，9年前回到秀林種咖啡，一開始因為經營管理不擅，咖啡苗幾乎死光光；他笑說，9年來種下逾1萬5000棵咖啡樹，目前約剩1萬棵，有鐵比卡、紅波旁、藝妓等品種。

他種咖啡的目的，是為部落開發商機，但一開始族人很存疑，以為他只是「玩玩的」，僅有3戶跟著種植，隨著他愈種愈有心得，已有10多名族人加入，還成立產銷班，擔任班長，在農糧署東區分署協助下，與班員們朝有機種植方向努力，目前產銷班17公頃咖啡園，就有12公頃獲得有機認證。

戴豐秋一直努力精進咖啡品質，每年都到西部了解最新的咖啡品種、管理方式等。去年花蓮縣府舉辦第二屆花蓮縣精品咖啡評鑑比賽，他送3件參賽，一件金牌、二件銅牌，品質獲得肯定。他還打出自有品牌「泥妲」，泥妲（nita）在太魯閣族語的意思是「我們」，要和部落一起種出「我們的咖啡」。

戴豐秋的咖啡翻轉夢還在進行，但他現在已經不是咖啡門外漢了，他的咖啡去年獲得花蓮咖啡評鑑「金牌」，鼓舞更多族人投入咖啡種植，他也將自有品牌取名「泥妲咖啡」，泥妲（nita）在太魯閣族語的意思是「我們」，他希望和部落一起種出「我們的咖啡」，也希望族人們多喝咖啡。

農糧署東區分署分署長陳昌岑今天也到重光部落體驗咖啡。她表示，農糧署持續輔導農友轉型有機農業，目前花蓮有機驗證的農作面積達到2334公頃，占全國有機面積24.9%。花蓮有機咖啡也有40公頃，接下來還將協助產銷班持續推動有機咖啡，盼擴大產業規模，活絡部落經濟。

農糧署東區分署輔導秀林鄉重光部落種植有機咖啡，分署長陳昌岑（右）今天前往體驗手沖...
農糧署東區分署輔導秀林鄉重光部落種植有機咖啡，分署長陳昌岑（右）今天前往體驗手沖咖啡。記者王燕華／攝影
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花蓮太魯閣族人戴豐秋平常是開業醫，假日返鄉種咖啡。記者王燕華／攝影
花蓮太魯閣族人戴豐秋平常是開業醫，假日返鄉種咖啡。記者王燕華／攝影
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花蓮太魯閣族人戴豐秋（左）平常是開業醫，假日返鄉成為咖啡產銷班長，帶族人一起種咖...
花蓮太魯閣族人戴豐秋（左）平常是開業醫，假日返鄉成為咖啡產銷班長，帶族人一起種咖啡。記者王燕華／攝影
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戴豐秋以太魯閣語「我們」的譯音，打造泥妲（NITA）咖啡品牌。記者王燕華／攝影
戴豐秋以太魯閣語「我們」的譯音，打造泥妲（NITA）咖啡品牌。記者王燕華／攝影
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咖啡太魯閣族農糧署

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