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陽大治脊椎用科技醫療 患者不再痛到椎心刺骨

2019-12-05 14:27聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

脊椎傳統手術後，椎心刺骨的術後疼痛，往往讓患者輾轉難眠，漫長的恢復期，更常讓病人心生畏懼。

國立陽明大學附設醫院成立「脊椎關節微創中心」，結合骨科、神經外科、復健科醫師及個管，以「微創手術」的科技醫療，取代傳統手術，只要透過內視鏡，經過皮膚微小傷口，直接到達脊椎關節的病灶，手術路徑對組織傷害極輕微，破壞少，出血少，恢復期相對就更短，讓患者回復至正常生活就不再是漫長的等待。

陽明大學附設醫院今天指出，目前脊椎內視鏡手術已超過百例，滿意度為8成以上，平均術後1至2天可出院，疼痛改善效果明顯，且不破壞脊椎構造保留背部肌肉組織，所以相對傳統手術可較快回到工作崗位及日常活動，依院方統計，平均術後疼痛指數改善約7成，且有不少病例可達術後完全無痛。

而由生醫政策中心、衛福部、經濟部、科技部、農委會及台北市政府共同主辦的第3屆「台灣醫療科技展」，今天（5日）起至12月8日在台北南港展覽館二館隆重登場，陽大醫院連續３年參加這項全國最大的醫療科技盛事，在展覽館二館1樓特色醫療館P728攤位，以「脊椎關節微創手術」為主題，另外還有樂齡健康促進計畫，分享專屬醫療創新項目與特色服務。

院長楊純豪指出，院方整合多專科團隊，提供全人全程照護，發展團隊照護模式，推動多項創新服務，去年成立的「脊椎關節微創中心」，即讓病人在手術前有周全的評估，手術後有全程的照護。

同時，展覽中的樂齡健康促進計畫，循著「檢測-運動-檢測」的模式，由運動作為切入，設計社區長者的健康促進計畫，先搭配科技軟體檢測體適能，包括抓背伸展、坐姿體前彎、2.44公尺坐站行走、30秒坐椅站立、30秒屈伸臂、睜眼單腳站立、2分鐘屈膝抬腳，及衰弱評估及迷你營養評估(MNA)等，了解個別體能後，在各社區據點建議或安排量身訂做的徒手運動課程，並搭配營養師飲食建議，促進長者的體能。

院方表示，在6個月到1年後複測體適能發現，長者改善平衡能力，降低跌倒比率。

陽明大學附設醫院的樂齡健康促進計畫，循著「檢測-運動-檢測」的模式，由運動作為切...
陽明大學附設醫院的樂齡健康促進計畫，循著「檢測-運動-檢測」的模式，由運動作為切入，搭配科技軟體檢測體適能，量身設計健康促進計畫。圖／國立陽明大學附設醫院提供
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由生醫政策中心、衛福部、經濟部、科技部、農委會及台北市政府共同主辦的第3屆「台灣...
由生醫政策中心、衛福部、經濟部、科技部、農委會及台北市政府共同主辦的第3屆「台灣醫療科技展」，今天（5日）起至12月8日在台北南港展覽館二館隆重登場，陽大醫院連續３年參加這項全國最大的醫療科技盛事。圖／國立陽明大學附設醫院提供
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「台灣醫療科技展」今天登場，國立陽明大學附設醫院展出主題中，「脊椎關節微創中心」...
「台灣醫療科技展」今天登場，國立陽明大學附設醫院展出主題中，「脊椎關節微創中心」結合骨科、神經外科、復健科醫師及個管，以「微創手術」的科技醫療，取代傳統手術，患者不再椎心刺骨。圖／國立陽明大學附設醫院提供
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微創手術患者復健

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