基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

每天生意人潮都相當多的基隆信義市場1樓7間店面，市府財政處3年前標租出去，但市府發現有轉租嚴重，有的販賣的東西與及營業項目不符違反契約規定，造成店面、騎樓擺攤賣雞鴨魚肉、蔬菜水果等統統都有，與樓上的攤位大搶生意，市府多次通知改善未果，全部終止契約，攤位已清空，本月17日重新標租。

信義市場每天買菜、購物的人潮非常多，每天上午信一路幾乎都是塞車，是基隆有名的菜市場，種類繁多，應有盡有，很受到市民的歡迎。市場1樓7間店面是由市府財政處3年前標租出去，明年12月才到期，但承租人為增加收入進行店面切割，連騎樓也分割出租，相當嚴重，且營業品項也很多和契約不符，各種雞鴨魚肉、蔬菜水果，甚至雜貨都有，樓上的攤位認為1樓攤商嚴重搶生意。

市府表示，多次勸導承租人不得轉租，也不可亂賣東西，1年來多次行文通知改善都沒有結果，市府派人蒐證明確，認定違反契約第八條「使用租賃物的限制」，9月發函要終止契約，承租人應將房屋返還出租機關，2個月保證金不予發還。

市府財政處上月初進行點交，但7戶中有5戶提出情書，指臨時解約生計出現問題，且財物清理希望市府能夠寬限10月底，讓有足夠時間清理財物及適應期，財政處在店面前張貼提前終止契約公告，同意延至10月底，可進行整理、搬遷物品，但不能再繼續營業，否則以非法占用處理，並請警方加強取締，業者表明會配合。

店面每月租金17到22萬餘元不等，店面承租業者表示，因為店租高才會轉租，並且多賣一些不同的東西，他們也是為了付租金、討生活，對被解除契約有怨言。