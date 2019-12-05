親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

兩架美軍B-52昨飛進台北飛航情報區 模擬攻擊航線？

足球／戰績不佳遭撤換？傳足協下午開會換教頭

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53聯合報 記者游明煌／即時報導

每天生意人潮都相當多的基隆信義市場1樓7間店面，市府財政處3年前標租出去，但市府發現有轉租嚴重，有的販賣的東西與及營業項目不符違反契約規定，造成店面、騎樓擺攤賣雞鴨魚肉、蔬菜水果等統統都有，與樓上的攤位大搶生意，市府多次通知改善未果，全部終止契約，攤位已清空，本月17日重新標租。

信義市場每天買菜、購物的人潮非常多，每天上午信一路幾乎都是塞車，是基隆有名的菜市場，種類繁多，應有盡有，很受到市民的歡迎。市場1樓7間店面是由市府財政處3年前標租出去，明年12月才到期，但承租人為增加收入進行店面切割，連騎樓也分割出租，相當嚴重，且營業品項也很多和契約不符，各種雞鴨魚肉、蔬菜水果，甚至雜貨都有，樓上的攤位認為1樓攤商嚴重搶生意。

市府表示，多次勸導承租人不得轉租，也不可亂賣東西，1年來多次行文通知改善都沒有結果，市府派人蒐證明確，認定違反契約第八條「使用租賃物的限制」，9月發函要終止契約，承租人應將房屋返還出租機關，2個月保證金不予發還。

市府財政處上月初進行點交，但7戶中有5戶提出情書，指臨時解約生計出現問題，且財物清理希望市府能夠寬限10月底，讓有足夠時間清理財物及適應期，財政處在店面前張貼提前終止契約公告，同意延至10月底，可進行整理、搬遷物品，但不能再繼續營業，否則以非法占用處理，並請警方加強取締，業者表明會配合。

店面每月租金17到22萬餘元不等，店面承租業者表示，因為店租高才會轉租，並且多賣一些不同的東西，他們也是為了付租金、討生活，對被解除契約有怨言。

市府財政處說，本月17日重新標租，底價會降低，每月10萬元起標，並會嚴格執行騎樓不得擺攤，以改善交通、環境，也讓民眾更便利。

基隆信義市場1樓7間店面，市府發現轉租嚴重，有的販賣的東西與及營業項目不符違反契...
基隆信義市場1樓7間店面，市府發現轉租嚴重，有的販賣的東西與及營業項目不符違反契約規定，將重新標租。記者游明煌／攝影
分享

承租人基隆塞車

延伸閱讀

議員批張善政基隆行程喊卡是政治操弄 市府：行...

鄭文燦為蔡適應加油 籲讓他留立院和林右昌為基...

林右昌減10公斤成功 鄭文燦大啖美食：我也減...

張善政原定5日訪寵物銀行 基市府：謝絕競選拜...

相關新聞

5440萬元經費 改善台東東河鄉野溪整治與農路修繕

2019-12-05 13:55

不但看水位就知宜蘭市區降雨量 還把防水牆變畫布

2019-12-05 13:50

蘭陽藝術教育月高手在民間 輪胎行老闆玩出創意童玩

2019-12-05 13:12

花蓮林管處推林下經濟 果農轉行賣段木和香菇

2019-12-05 10:33

花蓮冬季濃濃運動風 3項大型體育盛事今起輪番登場

2019-12-05 09:58

搶救「夏夜煙火」 宜蘭撲殺蟲害

2019-12-05 00:11

家長控聘施暴師 校方澄清

2019-12-05 00:07

基市公車虧損破「洞」 將檢討學生專車路線

2019-12-04 23:25

基市府謝絕參訪寵物銀行 張善政秉持中立緊急取消行程

2019-12-04 21:31

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

花蓮消防局新置救護雲端系統 及時搶救患者

2019-12-04 19:28

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

基隆LED聖誕樹「長」出來 7日晚間7時點燈照亮海洋廣場

2019-12-04 17:12

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

全國只有這個縣市慶祝農曆年 懷抱元寶的鼠年紅包亮相

2019-12-04 15:59

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

創世台東院創意料理做公益 市長張國洲響應

2019-12-04 14:43

影／挑戰全國最大 羅東1200個紅燈籠將組4樓高巨大燈塔

2019-12-04 13:42

宜蘭今年夏夜煙火不燦爛 原來蟲蟲大軍害的

2019-12-04 13:02

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:08

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37
看更多

熱門文章

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

員林MIT內衣年末出清 高級內衣褲銅板價

2019-12-04 18:06

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15

集集山區通報有人獵殺石虎 鎮長向警方報案

2019-12-04 18:24

基隆LED聖誕樹「長」出來 7日晚間7時點燈照亮海洋廣場

2019-12-04 17:12

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

新北小綠人不跑了 改閃燈警示

2019-12-04 22:57

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

基市府謝絕參訪寵物銀行 張善政秉持中立緊急取消行程

2019-12-04 21:31

影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

2019-12-04 17:14

信用卡支付可過捷運閘口 桃捷：拚明年第1季達成

2019-12-04 18:57

李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

2019-12-04 20:33

屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場

2019-12-04 16:53

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

2019-12-04 19:25

影／好感情！台南農改場與畜試所 百名員工新化林場健走

2019-12-04 16:26

里長妨害投票罪判決確定9個月未解職 議員曾玟學批太扯

2019-12-04 14:18

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

2019-12-04 23:18

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年

2019-12-04 23:19

高雄內門怪姓多 机、買、力都是姓

2019-12-04 23:27

首部花生烘乾機問世 可防黃粷毒素安全又方便

2019-12-04 17:56

悠遊卡、WeMo首度合作 購1280元月票可獲50元騎乘金

2019-12-04 15:38

瑞芳運動公園將完工 週邊橋樑盼整修

2019-12-04 18:26

苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54

陪社區老人吃飯 韓國瑜把菜燒焦還被網紅廚師虧

2019-12-04 16:21

最低下殺88折 善化農會周六日胡麻商品大促銷

2019-12-04 19:27

選舉文宣小物超療癒 洗完好浴皂還能敷面膜

2019-12-04 17:15

剝牡蠣逛拍賣漁市 學姐黃瀞瑩台南助選

2019-12-04 17:20

影／社頭織襪芭樂節本周五登場 保證MIT

2019-12-04 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top