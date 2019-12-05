不但看水位就知宜蘭市區降雨量 還把防水牆變畫布

極端氣候下，宜蘭市也難逃強降雨侵害，為了防災，美福大排水岸防水牆加高備戰，形成防護欄，不過，避免灰色生硬，市公所與水岸附近的加楓幼兒園合作，把牆面當畫布，彩繪與創作，變成一道美麗故事牆。

市長江聰淵今天表示，看美福大排的水位就可以知道宜蘭市的降雨量多少，大雨或颱風季節看美福大排水量，就知市區排水情形，但早期排水斷面不足，因應急降雨，縣議員黃定和、林麗、林錫明等協助爭取防水牆加高工程，完成後變天然護欄。

江聰淵指出，加楓幼兒園構思，結合教學，推動藝術生活化，在護岸彩繪，共同完成一半，未來還會再彩繪，總長40多公尺，由健康路旁，連接到宜科路，這段希望有更多單位認養，營造花園城市，而幼兒在學習階段參與社區生活美學，非常有意義。

宜蘭市公所指出，市公所106年度積極爭取美福大排護岸整修計畫，並於107年由宜蘭縣政府施作完成，而完工後也積極探討著改變城市的色彩，隨即與護岸旁的加楓幼兒園積極規畫，將水防道路兩側護岸，結合居民及園內幼兒藝術課程，增添護岸色彩，不僅使生硬灰色的防汛護岸提升為讓人津津樂道的彩色護岸，也同時提升幼兒的藝術及文化。

市公所表示，時代的改變，生活更是不能一層不變，而在都市中美好的彩繪往往會讓人們生活增添色彩，其中如何增添市民宜市宜居的生活色彩仍是市公所積極推廣的目標。