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蘭陽藝術教育月高手在民間 輪胎行老闆玩出創意童玩

2019-12-05 13:12聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府把12月訂為「蘭陽藝術教育月」，推出系列成果展演，有學生多才多藝，也有橘世代退休族的樂齡工藝，今天在縣民大廳開鑼現身。

其中，壯圍鄉古亭國小發掘的民間工藝達人劉清海，他開輪胎行，卻創作多種科學童玩，而手藝巧，作品精緻，一座兒童木馬今天就連縣長林姿妙都動心，忍不住試玩，找回童心，開心不已。

古亭國小校長黃賜福說，壯圍鄉樂齡中心學員都是55歲以上，成員達500人，古亭國小是總校，也是典範學校，劉清海在樂齡中心指導，創作童玩分享，讓學員體驗與交流研習，而他的作品精緻，有如日本職人，成果展中將可欣賞到他的作品。

縣政府「蘭陽藝術教育月」成果展，整合「藝術才能班」、「藝術家駐校」、「樂齡學習中心」、「多功能學習中心」、「社區大學」及「學習型城市」等學員才藝，涵蓋音樂、美術及舞蹈、工藝等，從小學生到退休族都有。

為鼓勵縣內教師與學生藝術教育的推廣，本月（12月）14日(星期六)下午1點30分，在中興文化創意產業園區，舉辦「2019多才多藝」教學成果聯合展演，為普及化藝術教育與終身學習成果，規畫12月21日上午9點，在宜蘭運動公園體育館，舉辦「藝術好好玩」聯合成果發表會。

今天開鑼，國華國中音樂班、公正國小舞蹈班跨域演出，在成果展發表區，有二城國小的「多功能學習中心」瓦楞紙手作、利澤國小的「藝術家駐校」裁縫藝術、古亭國小的「樂齡學習中心」古早童玩推動成果。

林姿妙指出，藝術教育月不僅讓教師與學生都有發揮創意及大展身手的機會，也能讓致力推動社區及樂齡長者學習的成效有所展現的舞台。

宜蘭縣政府「蘭陽藝術教育月」，推出系列成果展演，今天在縣民大廳開鑼現身，其中，壯...
宜蘭縣政府「蘭陽藝術教育月」，推出系列成果展演，今天在縣民大廳開鑼現身，其中，壯圍鄉古亭國小發掘的民間工藝達人劉清海，他開輪胎行，卻創作多種科學童玩，而手藝巧，作品精緻，一座兒童木馬今天就連縣長林姿妙都動心，忍不住試玩，找回童心，開心不已。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣政府「蘭陽藝術教育月」，推出系列成果展演，今天在縣民大廳開鑼現身。圖／宜蘭...
宜蘭縣政府「蘭陽藝術教育月」，推出系列成果展演，今天在縣民大廳開鑼現身。圖／宜蘭縣政府提供
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壯圍鄉古亭國小發掘的民間工藝達人劉清海，他開輪胎行，卻創作多種科學童玩。圖／壯圍...
壯圍鄉古亭國小發掘的民間工藝達人劉清海，他開輪胎行，卻創作多種科學童玩。圖／壯圍鄉古亭國小提供
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宜蘭縣政府「蘭陽藝術教育月」，推出系列成果展演，今天在縣民大廳開鑼現身。圖／宜蘭...
宜蘭縣政府「蘭陽藝術教育月」，推出系列成果展演，今天在縣民大廳開鑼現身。圖／宜蘭縣政府提供
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林姿妙

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