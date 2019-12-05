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花蓮冬季濃濃運動風 3項大型體育盛事今起輪番登場

2019-12-05 09:58聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮12月散發濃濃運動會，從今天的第七屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽開始，這個月將有棒球、跆拳、霹靂舞等3項大型體育賽事，在花蓮輪番登場。暌違6年的洄瀾東海岸馬拉松則預計明年3月舉行，目前正接受報名。

這個月在花蓮舉行的大型賽事，包括5日至8日在德興棒球場及國福棒壘球場舉辦的台彩威力盃少棒賽、13日至15日在花蓮縣立體育館舉辦的太平洋盃全國跆拳道錦標賽，及28日的世界霹靂舞大賽台灣資格賽。

縣長徐榛蔚說，花蓮秋冬氣候涼爽，很適合運動，而且有優質的空氣與美景，在花蓮運動是一大享受，歡迎全國好手來到花蓮參賽，享受好山好水。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽，將有全國頂尖少棒選手同場競技，爭取總獎金200萬元、冠軍隊伍100萬元的高額獎金；108年花蓮縣太平洋盃全國跆拳道錦標賽，也有138隊超過1200選手參加，分成推廣組品勢、推廣組對打、專業組品勢、專業組對打競賽，參賽選手以國小至高中學生為主。

最後一項賽事是「108年BOTY世界霹靂舞大賽台灣資格賽」。縣府表示，BOTY（Battle of the Year）是1990年在德國創辦的一年一度全球性霹靂舞團隊系列賽，有「霹靂舞界的世界盃」的稱號，是全世界水準最高的霹靂舞比賽，近30年來，在世界上超過50個國家舉辦分區資格賽，選出最佳隊伍到德國總決賽，今年台灣資格賽移師到花蓮，28日將於東大門夜市廣場舉辦，機會難得。

花蓮縣長徐榛蔚（右8）等人昨鳴槍，宣布花蓮冬季運動觀光嘉年華今天開跑。圖／縣府提...
花蓮縣長徐榛蔚（右8）等人昨鳴槍，宣布花蓮冬季運動觀光嘉年華今天開跑。圖／縣府提供
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花蓮縣長徐榛蔚（中）與縣內跆拳小將，邀請民眾12月到花蓮欣賞大型體育賽事，為選手...
花蓮縣長徐榛蔚（中）與縣內跆拳小將，邀請民眾12月到花蓮欣賞大型體育賽事，為選手加油。圖／縣府提供
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