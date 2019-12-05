花蓮冬季濃濃運動風 3項大型體育盛事今起輪番登場

花蓮12月散發濃濃運動會，從今天的第七屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽開始，這個月將有棒球、跆拳、霹靂舞等3項大型體育賽事，在花蓮輪番登場。暌違6年的洄瀾東海岸馬拉松則預計明年3月舉行，目前正接受報名。

這個月在花蓮舉行的大型賽事，包括5日至8日在德興棒球場及國福棒壘球場舉辦的台彩威力盃少棒賽、13日至15日在花蓮縣立體育館舉辦的太平洋盃全國跆拳道錦標賽，及28日的世界霹靂舞大賽台灣資格賽。

縣長徐榛蔚說，花蓮秋冬氣候涼爽，很適合運動，而且有優質的空氣與美景，在花蓮運動是一大享受，歡迎全國好手來到花蓮參賽，享受好山好水。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽，將有全國頂尖少棒選手同場競技，爭取總獎金200萬元、冠軍隊伍100萬元的高額獎金；108年花蓮縣太平洋盃全國跆拳道錦標賽，也有138隊超過1200選手參加，分成推廣組品勢、推廣組對打、專業組品勢、專業組對打競賽，參賽選手以國小至高中學生為主。