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農村旅遊愈來愈夯 台東移師高雄促銷綠色農業體驗

2019-12-04 19:29聯合報 記者謝梅芬／即時報導

台東縣農會今天首度到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊，當場教做洛神花果醬、 利用稻梗做藝術品，行銷台東、花蓮的農特產品。

台東縣農會結合關山鎮農會、池上鄉農會、成功鎮農會、富里鄉農會等到高雄，舉辦「花東米其鄰特色農遊縣外推介會」行銷活動，邀高雄市公司行號代表、企業活動部及社團理監事出席參加，行銷花東具有地方特色農遊觀光體驗。

花東推出許多限定遊程，配合季節分春、夏、秋、冬四季，呈現不同農業旅遊特色，例如春天採茶、做梅子、夏天挖地瓜、收割檸檬香茅、秋天採果樂、冬天拔蘿蔔等不同風貌。

結合台東縣最夯的創新農業體驗與當季活動，像7到8月搭配季節參觀熱氣球活動、8到9月濕熱的長夏，最適合到台東太麻里金針山、花蓮富里六十石山或是玉里的赤科山，欣賞綴滿近坡遠谷，澄黃富麗的金針花海，品嘗金針花風味餐等。

另外，安排認識在地農產品，還安排體驗製作檸檬果茶、製作草本酒釀、蜜糖吐司DIY、五鑽米DIY、香草蒸餾體驗、也有搭配射箭體驗、特色餐點，每天遊程每人990元，4人即成行，包括車資、導覽、DIY體驗、特色午餐及景點參觀等，內容多元有趣且豐富。

台東縣農會今天首度到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊，展示洛神...
台東縣農會今天首度到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊，展示洛神花加工品，行銷台東、花蓮的農特產品。 記者謝梅芬／攝影
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台東縣農會今天到高雄行銷花東特色農遊，展示農特產品。記者謝梅芬／攝影
台東縣農會今天到高雄行銷花東特色農遊，展示農特產品。記者謝梅芬／攝影
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台東縣農會今天首度到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊，當場教做...
台東縣農會今天首度到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊，當場教做火龍果果醬、 利用稻梗做藝術品，行銷台東、花蓮的農特產品。 記者謝梅芬／攝影
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台東縣農會今天首度到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊，行銷台東...
台東縣農會今天首度到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊，行銷台東、花蓮的農特產品和農村旅遊。記者謝梅芬／攝影
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台東縣農會今天到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊， 利用稻梗教...
台東縣農會今天到高雄邀在地旅遊業、公司行號等代表，介紹花東特色農遊， 利用稻梗教做藝術品，行銷台東、花蓮的農特產品。記者謝梅芬／攝影
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台東縣農會今天首度到高雄行銷台東、花蓮的農特產品。 記者謝梅芬／攝影
台東縣農會今天首度到高雄行銷台東、花蓮的農特產品。 記者謝梅芬／攝影
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