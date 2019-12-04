花蓮消防局新置救護雲端系統 及時搶救患者

花蓮縣消防局今天舉辦「救護智慧雲端設備發表會」，消防局與科技公司合作，有更先進的攝影通訊設備，可連線醫院，及時搶救生命。同時消防局還結合高級救護技術員結訓儀式與救護車捐贈典禮，提升消防救護能量。

發表會上特別示範救護智慧雲端設備運用情形，分別有緊急救護現場、消防局勤務中心以及醫院急診室的即時畫面。消防局指出，從救護人員接觸病患並實施評估後，患者所有生命徵象，除基本的意識、血壓、血氧、心跳、體溫、脈搏、昏迷指數外，還會根據患者主述必要時給予12導程心電圖監測，這些生命徵象在救護員量測後立即串流至消防局勤務中心及醫院急診室。

一旦醫師判斷患者為急性心肌梗塞，醫院急診室將立即啟動心血管團隊，在病患抵達醫院前完成待命準備收治患者，透過科技為各類急性疾病患者爭取寶貴救援時間。

消防局表示，該系統試運轉期間，已成功挽救1名急性心肌梗塞病患及1名到院前失去心肺功能患者，由於系統運作有效發揮功能，病患皆已返家休養。

花蓮縣長徐榛蔚表示，在智慧城市推動方面，救護雲端設備、系統的建置，使傷患不必如以往要到院後才能救治，透過救護雲端系統可在接觸傷患的第一時間連結醫院、透過醫師指導展開生命的搶救，保障縣民生命財產的安全。