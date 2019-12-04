親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網軍事件吵翻天！ 謝長廷親曝與「卡神」楊蕙如關係

花蓮消防局新置救護雲端系統 及時搶救患者

2019-12-04 19:28聯合報 記者王思慧／即時報導

花蓮縣消防局今天舉辦「救護智慧雲端設備發表會」，消防局與科技公司合作，有更先進的攝影通訊設備，可連線醫院，及時搶救生命。同時消防局還結合高級救護技術員結訓儀式與救護車捐贈典禮，提升消防救護能量。

發表會上特別示範救護智慧雲端設備運用情形，分別有緊急救護現場、消防局勤務中心以及醫院急診室的即時畫面。消防局指出，從救護人員接觸病患並實施評估後，患者所有生命徵象，除基本的意識、血壓、血氧、心跳、體溫、脈搏、昏迷指數外，還會根據患者主述必要時給予12導程心電圖監測，這些生命徵象在救護員量測後立即串流至消防局勤務中心及醫院急診室。

一旦醫師判斷患者為急性心肌梗塞，醫院急診室將立即啟動心血管團隊，在病患抵達醫院前完成待命準備收治患者，透過科技為各類急性疾病患者爭取寶貴救援時間。

消防局表示，該系統試運轉期間，已成功挽救1名急性心肌梗塞病患及1名到院前失去心肺功能患者，由於系統運作有效發揮功能，病患皆已返家休養。

花蓮縣長徐榛蔚表示，在智慧城市推動方面，救護雲端設備、系統的建置，使傷患不必如以往要到院後才能救治，透過救護雲端系統可在接觸傷患的第一時間連結醫院、透過醫師指導展開生命的搶救，保障縣民生命財產的安全。

消防局長林文瑞說，從106年起發展「花蓮縣偏鄉智慧雲端救護效能提升計畫」並獲得行政院核定補助，107年在教育訓練方面全力推動消防人員50名，由初級救護技術員升級至中級救護技術員，108年推動高端救護智慧雲端系統及培訓20名高級救護技術員，明年將繼續培訓20名高級救護技術員。

花蓮縣消防局新購置通訊設備，即時傳送影像完成救援工作。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局新購置通訊設備，即時傳送影像完成救援工作。記者王思慧／攝影
分享
花蓮縣消防局今天舉辦高級救護技術員結訓儀式與救護車捐贈典禮，提升消防救護能量。記...
花蓮縣消防局今天舉辦高級救護技術員結訓儀式與救護車捐贈典禮，提升消防救護能量。記者王思慧／攝影
分享
花蓮縣消防局今天舉辦「救護智慧雲端設備發表會」，消防局與科技公司合作，有更先進的...
花蓮縣消防局今天舉辦「救護智慧雲端設備發表會」，消防局與科技公司合作，有更先進的攝影通訊設備，可連線醫院，及時搶救生命。圖／花蓮縣消防局提供
分享

患者心肌梗塞

延伸閱讀

桃市消防局明年編500萬元裝住警器 民代喊不...

台南3人獲消防鳳凰獎楷模

花蓮黃啟嘉11日成立競總 馬將站台

米崙高球場招待所 花蓮登錄古蹟

相關新聞

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15

基隆LED聖誕樹「長」出來 7日晚間7時點燈照亮海洋廣場

2019-12-04 17:12

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

全國只有這個縣市慶祝農曆年 懷抱元寶的鼠年紅包亮相

2019-12-04 15:59

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

創世台東院創意料理做公益 市長張國洲響應

2019-12-04 14:43

影／挑戰全國最大 羅東1200個紅燈籠將組4樓高巨大燈塔

2019-12-04 13:42

宜蘭今年夏夜煙火不燦爛 原來蟲蟲大軍害的

2019-12-04 13:02

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:08

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

基隆山藥大餐 5日報名…享9折

2019-12-04 00:22

冷氣團報到 人安送街友熱食保暖

2019-12-04 00:03

補助文創青年出國圓夢 宜縣將甄選6~8人

2019-12-03 23:50

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

中央重啟花東快評估 花縣府：立即環評莫淪選舉支票

2019-12-03 17:34

想出國圓夢嗎？ 宜蘭補助文創青年出國交流最高10萬元

2019-12-03 16:55

冷氣團報到 人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包

2019-12-03 15:58

影／基隆山藥大餐來了10創意菜 優惠價餐券後天開賣

2019-12-03 15:31
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場

2019-12-04 16:53

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

2019-12-04 17:14

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top