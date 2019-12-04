發揮森林最大價值 花蓮林管處推林下經濟展成果

林務局花蓮林區管理處輔導林農多面向經營林地，經一年多努力，從花蓮市到壽豐鄉，已有多個社區加入養蜂、栽培段木香菇、種植山藍等產業，林管處還媒合培植香菇用的段木，重啟花蓮木材交易市場，為林農增加收益，今天舉辦成果展，邀請更多林農投入林下經濟行列。

政府在全台推動造林20多年，目前花蓮公有林地2000公頃，承租林農約400戶。花蓮林管處從去年開始，輔導林農在無農藥汙染環境的林班地養蜂，再擴大到輔導原民團體於部落養蜂，目前有花蓮市國福、壽豐水璉、鹽寮及牛犁等社區及部分青農加入養蜂行列。

花蓮市國福社區民眾今年4月開始學習養蜂，從一開始的16箱，到現在已近百箱，生產的蜂蜜品質不錯，不少人詢問訂購，社區感受到林下經濟成果，已購買木頭，準備種植段木香菇。

也有社區為友善環境而養蜂。壽豐鄉牛犁社區說，推動林下養蜂的同時，也能鼓勵慣行農法的農友採用更友善土地的方式耕作，是他們加入林下經濟的重要目的。

除了養蜂，花蓮林管處也在吉安鄉南華、水璉與國福3個社區，輔導林農用自己種的林木種植段木香菇，更進一步輔導林農在水璉成立林業運銷合作社，媒合木材生產端與需求端，開啟花蓮境內久未交易的木材市場，媒合楓香段木最大訂單有20公噸，一噸售價約5500元。

水璉社區林農吳茂坤說，楓香段木的收益還不錯，未來期望能獲花蓮林管處輔導，開展更多樣化的林下經濟產業。