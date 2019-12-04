張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

國民黨副總統參選人張善政明天將赴基隆市政府所屬單位七堵寵物銀行，關懷流浪動物，透過議員藍敏煌申請。市府原先已核准，但今晚發出聲明，申請公文中並無提到張善政副總統參選人將來訪一事，嚴守行政中立原則，並謝絕一切競選拜訪活動。

國民黨陣營今天晚間通知，明天上午9點半張善政要赴七堵寵物銀行，關懷流浪動物。基隆市政府晚間緊急發出聲明，指有媒體詢問，國民黨副總統參選人張善政明天要造訪動物保護防疫所附設之基隆寵物銀行一事，基隆市政府並無收到相關通知，市府將秉持行政中立原則，已謝絕一切競選拜訪活動。

市府說，產業發展處於12月2日收到議員藍敏煌服務處之公文表示，將於5日上午9點半，率員到七堵區寵物銀行參訪，並擔任一日志工，請動保所派員說明寵銀現況及未來改建規畫，但公文中並無提到張善政副總統候選人將來訪一事。

基隆市政府表示，基隆市動保所是本府轄下公務機關，本應嚴守行政中立原則，並謝絕一切競選拜訪活動。