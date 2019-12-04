親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳「泰簽取消財力證明」？ 外交部：目前沒有任何更動

總統政見發表會敲定日期 12月18日蔡韓宋正面對決

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15聯合報 記者游明煌／即時報導

國民黨副總統參選人張善政明天將赴基隆市政府所屬單位七堵寵物銀行，關懷流浪動物，透過議員藍敏煌申請。市府原先已核准，但今晚發出聲明，申請公文中並無提到張善政副總統參選人將來訪一事，嚴守行政中立原則，並謝絕一切競選拜訪活動。

國民黨陣營今天晚間通知，明天上午9點半張善政要赴七堵寵物銀行，關懷流浪動物。基隆市政府晚間緊急發出聲明，指有媒體詢問，國民黨副總統參選人張善政明天要造訪動物保護防疫所附設之基隆寵物銀行一事，基隆市政府並無收到相關通知，市府將秉持行政中立原則，已謝絕一切競選拜訪活動。

市府說，產業發展處於12月2日收到議員藍敏煌服務處之公文表示，將於5日上午9點半，率員到七堵區寵物銀行參訪，並擔任一日志工，請動保所派員說明寵銀現況及未來改建規畫，但公文中並無提到張善政副總統候選人將來訪一事。

基隆市政府表示，基隆市動保所是本府轄下公務機關，本應嚴守行政中立原則，並謝絕一切競選拜訪活動。

另外，依照公務人員行政中立法第13條規定，「各機關首長或主管人員於選舉委員會發布選舉公告日起，至投票日止之選舉期間，應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動；並應於辦公、活動場所之各出入通道明顯處所張貼禁止競選活動之告示。」依中選會公告之時程，自9月12日公告總統大選、11月8日公告立委選舉，現階段實為「選舉期間」，因此本府已謝絕任何候選人造訪公家機關，並進行任何選舉行為。

張善政明赴基隆寵物銀行，市府打臉：謝絕競選活動禁入。圖／報系資料照
張善政明赴基隆寵物銀行，市府打臉：謝絕競選活動禁入。圖／報系資料照
分享

基隆張善政

延伸閱讀

影／張善政：網軍拿來打擊政敵就走火入魔

網軍風暴 民進黨切割卡神

力挺中部縣市長 韓營：不該犧牲中部人的肺

孝恩獎大咖雲集 齊為身障朋友發聲

相關新聞

基隆LED聖誕樹「長」出來 7日晚間7時點燈照亮海洋廣場

2019-12-04 17:12

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

全國只有這個縣市慶祝農曆年 懷抱元寶的鼠年紅包亮相

2019-12-04 15:59

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

創世台東院創意料理做公益 市長張國洲響應

2019-12-04 14:43

影／挑戰全國最大 羅東1200個紅燈籠將組4樓高巨大燈塔

2019-12-04 13:42

宜蘭今年夏夜煙火不燦爛 原來蟲蟲大軍害的

2019-12-04 13:02

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:08

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

基隆山藥大餐 5日報名…享9折

2019-12-04 00:22

冷氣團報到 人安送街友熱食保暖

2019-12-04 00:03

補助文創青年出國圓夢 宜縣將甄選6~8人

2019-12-03 23:50

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

中央重啟花東快評估 花縣府：立即環評莫淪選舉支票

2019-12-03 17:34

想出國圓夢嗎？ 宜蘭補助文創青年出國交流最高10萬元

2019-12-03 16:55

冷氣團報到 人安基隆站啟動防寒機制送熱食、暖暖包

2019-12-03 15:58

影／基隆山藥大餐來了10創意菜 優惠價餐券後天開賣

2019-12-03 15:31

影／宜蘭罕見！二結王公廟過火將踩過萬斤炭火堆

2019-12-03 12:20
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

台中舊城區耶誕點燈 迪士尼卡通亮起來

2019-12-03 19:24

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

遏止有線電視亂象 北市府將訂自治法規

2019-12-03 18:30

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

烏山頭水庫設光電板 沒環評遭民眾抗議

2019-12-03 23:38

台酒砸10億 南投酒廠打造威士忌城堡

2019-12-03 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top